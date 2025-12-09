Attualità

Violentata alla stazione della metro, scatta l’inchiesta

La denuncia di una 23enne: "Aggredita da tre stranieri", indagano i carabinieri

di Paolo Diacono - 9 Dicembre 2025

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata fuori alla fermata della metro politana a Roma. La giovane donna ha riferito ai carabinieri di essere stata aggredita da tre persone nei pressi dell’area della fermata Jonio, nella zona di Conca d’Oro nella Capitale. Un fatto gravissimo su cui adesso indagano i militari romani. Che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza per chiarire ogni aspetto della denuncia e cercare elementi in grado di dare un volto agli stupratori.

“Violentata alla stazione della metro”

La vittima delle violenze è una cittadina italiana, studentessa universitaria, di 23 anni. Ha raccontato ai carabinieri di essersi imbattuta in tre assalitori, che ha descritto come probabilmente provenienti dal Nord Africa. Due di loro l’avrebbero immobilizzata, un altro l’avrebbe stuprata. La giovane, dopo l’aggressione sessuale subita, si è recata in ospedale. Ed è stato proprio lì che ha raccontato quanto le era accaduto denunciando ogni cosa ai carabinieri, allertati dal personale medico sanitario.

Caccia agli stupratori

L’indagine è partita. Saranno i carabinieri di Montesacro a essere chiamati ad appurare i fatti e a dare un volto e un nome agli aggressori della ragazza. L’inchiesta è coordinata dai magistrati della Procura di Roma. Già aperto un fascicolo si indaga, appunto, sull’ipotesi di reato di violenza sessuale, per il momento contro ignoti. Ora gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire, passo dopo passo, la sequenza di accadimenti, il cammino e gli spostamenti della ragazza violentata alla metro Jonio. Un’inchiesta molto delicata che riapre il dibattito sulla sicurezza nella Capitale. Solo pochi giorni fa il caso dello stupro al parco di Tor Tre Teste per il quale sono finiti in manette tre marocchini.