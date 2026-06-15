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Le scarpe di Sempio e il nodo stipendio, la difesa dell’avvocato

La perizia e i mocassini che l'indagato non poteva indossare, il caso del lavoro: "Paga solo i rimborsi"

di Martino Tursi - 15 Giugno 2026

La situazione di Andrea Sempio non è delle migliori e l’avvocato Liborio Cataliotti difende in tv il suo assistito. Affermando che i legali che assistono l’uomo ha spiegato che, al momento, lui “paga soltanto i rimborsi”. E ciò perché “non prende lo stipendio”. Un altro tassello sullo sfondo del caso Garlasco. Rivelato in tv dal legale: “«Non prende lo stipendio e per questo ho rifiutato un pagamento che Andrea Sempio voleva fare. Lui è sempre molto attento a questo aspetto, ma le spese legali e per i consulenti in questo momento possono aspettare. A noi avvocati paga solo i rimborsi”.

Sempio, lo stipendio e i rimborsi all’avvocato

La vicenda giudiziaria però prosegue. E il nuovo capitolo (vero) dell’inchiesta su Garlasco riparte dalle indagini difensive. Tutto parte dalle scarpe di marca Frau, numero 42 e 43. Un elemento, questo, centrale nella sentenza di condanna per Alberto Stasi. Stando a quanto riportato e dimostrato dal collegio difensivo, Sempio non riuscirebbe a calzare questo tipo di scarpe di quella misura. E ciò potrebbe porre, automaticamente, il loro assistito fuori dalla scena del delitto. A corroborare una questione che pare centrale sono i testimoni pronti a giurare che “già all’epoca” Sempio indossava il 44.

“Così sarà scagionato”

Le scarpe di Sempio e la versione dell’avvocato. Proprio partendo dalle calzature potrebbe dimostrarsi l’estraneità dell’indagato ai fatti relativi al delitto di Garlasco. Non indossava mocassini, non avrebbe potuto indossarne di una o due misure inferiori a quella del suo piede. La suola, compatibile con un tipo di scarpa del genere fissata da una vecchia e sempre attuale perizia risalente al 2014, è quella che potrebbe “salvare” Sempio almeno secondo ciò che ritiene il suo avvocato Cataliotti.