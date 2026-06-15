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Scontro in volo in Brasile, muore Oliver Tree

L'incidente a Rio de Janeiro: sei vittime

di Pietro Pertosa - 15 Giugno 2026

Tragedia nei cieli del Brasile, scontro tra elicotteri muore il cantante americano Oliver Tree. L’incidente è avvenuto a Rio de Janeiro. La dinamica non è ancora chiara. Quello che si sa finora, stando alle ricostruzioni dei vigili del fuoco brasiliani riportate dai media internazionali, è che due elicotteri si sono scontrati. Uno dei due, poi, sarebbe precipitato su una concessionaria di auto. Abbattendosi su alcuni veicoli elettrici provocando un incendio.

Scontro tra elicotteri muore il cantante Oliver Tree

“Sono stati confermati almeno sei decessi”, hanno fatto sapere le autorità brasiliane. Morti che hanno interessato tutte “le persone a bordo dei velivoli coinvolti nell’incidente”. Nessun superstite. Nella lista dei passeggeri figurava pure Oliver Tree. L’artista, comico e cantante, si trovava in Sudamerica per un tour mondiale. Con lui viaggiavano, oltre al pilota Alexandre Moura, pure un producer musicale brasiliano Lucas Brito Chaves Frota, un regista argentino di videoclip, il 28enne Lucas Vignale, e lo youtuber argentino Gaspi, Gaspar Prim. Nell’altro elicottero c’era solo il pilota Charles Marsillac.

Chi è Tree

Olivier Tree, 32 anni, era noto per le sue canzoni Life Goes On, Miss You e Alien Boy. Stando a quanto riporta Tmz che cita il quotidiano brasiliano Metropoles, a bordo dei due elicotteri viaggiavano in tutto sei persone. I corpi sono stati recuperati dalle autorità ma per il momento risulta ancora difficile procedere al riconoscimento dei resti.