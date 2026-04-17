Esteri

Virginia, ex vicegovernatore Usa uccide la moglie e si suicida

di Flavia Romani - 17 Aprile 2026

Tragedia negli Stati Uniti, nello Stato della Virginia, dove l’ex vicegovernatore democratico Justin Fairfax si è reso protagonista di un omicidio-suicidio. L’uomo, in carica tra il 2018 e il 2022 e considerato in passato una figura promettente del Partito Democratico, ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita nella loro abitazione.

L’omicidio-suicidio dell’ex vicegovernatore della Virginia: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, Fairfax stava affrontando un periodo particolarmente difficile sul piano personale. Era infatti coinvolto in una complessa e conflittuale procedura di divorzio e, nelle settimane precedenti alla tragedia, un giudice gli aveva imposto di lasciare la casa familiare e rinunciare alla custodia dei due figli. Una situazione che potrebbe aver contribuito ad aggravare il suo stato emotivo.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alla mezzanotte, l’ex politico ha sparato più volte contro la moglie, Cerina, che lavorava come dentista, uccidendola. Subito dopo si è spostato in un’altra area della casa, dove si è tolto la vita. A lanciare l’allarme è stato uno dei figli della coppia, che ha contattato il numero di emergenza 911 durante momenti di grande caos e paura.

Le ricostruzioni e le indagini

Le autorità locali stanno indagando per chiarire nel dettaglio le circostanze che hanno portato al dramma. Il capo della polizia, Davis, ha spiegato che Fairfax aveva recentemente ricevuto documenti ufficiali relativi alla sua prossima comparizione in tribunale per il divorzio. Questo elemento è ora al vaglio degli investigatori come possibile fattore scatenante della tragedia.

È emerso inoltre che già nel gennaio 2026 la polizia era intervenuta presso l’abitazione della famiglia Fairfax in seguito a una segnalazione. In quell’occasione, tuttavia, la situazione era stata gestita senza conseguenze penali: non furono presentate accuse formali, anche se venne redatto un rapporto ufficiale.

Nel frattempo, l’attenzione delle autorità è rivolta soprattutto alla tutela dei figli della coppia, profondamente colpiti dall’accaduto. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire ogni dettaglio e comprendere le dinamiche di un episodio tanto drammatico quanto complesso.