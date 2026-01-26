Attualità

“Vite da medaglia”: in tv i protagonisti di Milano-Cortina

Da martedì dì quattro storie e poi le altre il 3 febbraio

di Dave Hill Cirio - 26 Gennaio 2026

Vite da Medaglia: in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, un nuovo racconto porta il pubblico dietro le quinte della preparazione degli atleti azzurri. La serie di Raiplay da domani 27 gennaio documenta la vita, gli allenamenti e le emozioni di dieci protagonisti italiani. In scena sogni, sfide e cadute che precedono le competizioni olimpiche.

Dieci storie, tante discipline

Tra i protagonisti, nomi noti e talenti emergenti di discipline diverse: dal biathlon allo sci alpino, dal pattinaggio artistico al freestyle, dallo short track allo snowboard cross. In ogni episodio interviste, sessioni di allenamento e momenti di vita quotidiana. Uno sguardo privilegiato sul percorso che porta alla gara.

Allenamenti, famiglia e radici

Gli episodi raccontano la dimensione personale degli atleti: Dorothea Wierer si allena al poligono di tiro, Valentina Margaglio trova motivazione nel calore della famiglia, Simone Deromedis torna nelle proprie radici agricole per ricaricarsi. Mentre Sofia Goggia bilancia la preparazione sportiva con gli impegni universitari. Charlène Guignard e Marco Fabbri mostrano il loro lavoro sul ghiaccio in vista delle Olimpiadi. Tra allenamenti intensi e la costruzione di routine consolidate.

Pressione, emozioni e orgoglio nazionale

La serie mette in luce anche le sfide emotive che precedono le gare: c’è chi affronta l’ultima Olimpiade della carriera, chi cerca di recuperare da un infortunio, chi gestisce la pressione o la solitudine dei ritiri. Tutti, però, condividono l’orgoglio di rappresentare l’Italia nel proprio Paese e davanti al mondo. Mostrando che dietro ogni medaglia c’è un percorso di sacrificio e determinazione.

Dal 27 gennaio, il racconto in tv

Il racconto, attraverso otto episodi, con i primi quattro disponibili dal 27 gennaio e i successivi dal 3 febbraio, seguendo il conto alla rovescia verso le Olimpiadi. La serie documenta la complessità della preparazione atletica. E intreccia storie di sport, emozioni e resilienza, con uno sguardo autentico sulla vita dei campioni italiani.