Von der Leyen “Nessuna lacrima per il regime iraniano che ha inflitto morte”

di Italpress - 9 Marzo 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non si dovrebbero versarelacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto larepressione al suo stesso popolo”. Lo ha dichiarato la presidentedella Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorsoalla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue. “Sentirete opinionidiverse sul fatto che il conflitto in Iran sia una guerravolontaria o una guerra di necessità. Ma credo che questodibattito manchi in parte il punto. Perchè l’Europa deveconcentrarsi sulla realtà della situazione, per vedere il mondocom’è realmente oggi”, ha detto von der Leyen. “Hanno massacrato17.000 dei loro stessi giovani. E questo regime ha causatodevastazione e destabilizzazione in tutta la regione attraverso isuoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani,all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato lascomparsa dell’Ayatollah Khamenei. Così come molte altre personein tutta la regione. Sperano che questo momento possa aprire lastrada verso un Iran libero”, ha infine dichiarato la presidentedella Commissione Ue.(ITALPRESS). -Foto Ipa Agency-