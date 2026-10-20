Economia

Welfare, Unipol presenta rapporto 2026: “Senza equità, protezione e crescita diventa assistenza”

di Redazione - 21 Ottobre 2026

(LaPresse) – Si è tenuto oggi a Roma, presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, il Forum “Welfare, Italia”, dal titolo “Il welfare in Italia e in Europa tra valore identitario e fattori di crescita”. In occasione dell’evento è stato presentato il Rapporto 2026 del Think Tank “Welfare, Italia”, iniziativa promossa da Unipol in collaborazione con TEHA Group, con il contributo di un Comitato Scientifico presieduto da Giuseppe Guzzetti e composto da Giuseppe Curigliano, Veronica De Romanis e Stefano Scarpetta. Di welfare ha parlato, a margine del Forum, l’Amministratore Delegato di Unipol Assicurazioni Matteo Laterza: “Il tema del welfare merita sempre una grande attenzione in una società come la nostra, perché welfare vuol dire anche promuovere dei valori, valori che sono quelli dell’equità, che consiste nel dare a tutti le medesime possibilità di realizzazione personale, vuol dire protezione, soprattutto con riferimento alle fasce più deboli, e vuol dire anche crescita e sviluppo”. “Se non ci sono questi tre aspetti, equità, protezione e crescita, il welfare diventa assistenza, che è tutt’altra cosa”, ribadisce quindi l’ad. Folta la presenza istituzionale. Il Forum si è infatti aperto con la lettura di un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti, poi, il ministro della Salute Orazio Schillaci e il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che a margine dell’evento ha parlato così con i giornalisti del tema del welfare: “L’Europa nasce con una base di politica economica che si chiama economia sociale di mercato. Il mercato è finalizzato a far stare meglio i cittadini. Questa è una visione nella quale noi ci riconosciamo”, e per questo “tutto quello che facciamo”, continua ancora Tajani, “deve essere finalizzato alla politica della crescita”, in quanto “la crescita è lo strumento per far vivere meglio i cittadini”. “Noi diciamo che l’impresa è lo strumento per creare lavoro e per dare retribuzioni migliori ai cittadini, quindi tutta la politica della crescita non può essere disgiunta dal welfare, che poi è l’obiettivo fondamentale di tutti quanti noi”. “Quindi, ripeto, economia sociale di mercato è il cuore della politica europea a favore dei cittadini”, conclude il ministro. L’evento si è quindi concluso con un’intervista dal palco del Presidente di Unipol Assicurazioni, Carlo Cimbri.