Economia

Crisi carburanti, rischia di fermarsi il tpl in Campania

Alert dei sindacati a Regione, prefetture e aziende

di Angelo Vitale - 21 Ottobre 2026

Crisi carburanti in Campania: a rischio la continuità del trasporto pubblico locale, alert dei sindacati alle prefetture.

L’alert dei sindacati

L’emergenza legata all’approvvigionamento dei carburanti sta mettendo a duro rischio la regolarità del trasporto pubblico locale nell’intero territorio della Campania. A lanciare l’allarme sono le segreterie regionali dei sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. Le sigle hanno inviato una nota urgente alle autorità regionali e locali.

Il pericolo, non soltanto nei rifornimenti dei mezzi aziendali. Crescenti, le difficoltà di migliaia di lavoratori. Autisti, macchinisti, capitreno, operai, manovratori, capistazione e personale della manutenzione o amministrativo non riescono a reperire in maniera continuativa il carburante per i propri veicoli privati.

Senza benzina o gasolio per i mezzi personali, i dipendenti sono impossibilitati a raggiungere depositi, stazioni e officine.

Di conseguenza, la continuità del servizio pubblico non può essere garantita. Il rischio di paralisi si estende anche ai vettori elettrici come treni e autobus. Ciò, giacché viene a mancare il personale indispensabile alla conduzione, sicurezza e manutenzione dei mezzi.

Di fronte al programma di esercizio ridotto già annunciato dall’Eav, le organizzazioni sindacali evidenziano che la semplice rimodulazione dei servizi non è sufficiente ad affrontare l’emergenza.

Per questo motivo, chiedono l’immediata convocazione di un tavolo di confronto regionale ed un piano straordinario d’emergenza coordinato.

La richiesta di intervento

La richiesta formale di intervento e di tavolo urgente è stata indirizzata alle prefetture di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, al presidente della Regione Campania Roberto Fico, al vicepresidente e assessore ai Trasporti Mario Casillo, al sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi e a tutte le aziende del tpl della regione

L’obiettivo è concordare soluzioni operative e un coordinamento tra le parti per tutelare i lavoratori e garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.