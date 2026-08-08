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Addio a William Orbit, da Madonna agli U2 il genio che ha trasformato il pop

Il producer britannico aveva 69 anni, l'annuncio della Bbc

di Maria Graziosi - 8 Agosto 2026

È morto William Orbit: il pop globale è a lutto. Aveva 69 anni, era stato uno dei produttori musicali britannici più influenti degli ultimi decenni. Tra le sue collaborazioni, un vero e proprio “catalogo” delle icone musicali tra le più brillanti degli ultimi tempi. Da Madonna fino agli U2, passando per i Blur, gli arcirivali degli Oasis. La scomparsa di Orbit è stata annunciata dai familiari nella giornata di venerdì scorso, 7 agosto. Ma il decesso è avvenuto qualche settimana fa, per la precisione il 23 luglio. Non sono note le cause che hanno portato alla scomparsa dell’artista.

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Addio a William Orbit: una vita per il pop

Era nato a North London e il suo vero nome era William Wainwright; Orbit è stato tra i protagonisti assoluti della scena musicale pop tra gli anni ’90 e i Duemila. Madonna, un’icona internazionale che non ha bisogno di presentazioni, gli deve tanto. Fu lui, infatti, a produrre nel 1998 l’album Ray of Light che rilanciò la carriera dell’artista americana, strappandola all’immagine di Material Girl che ne aveva decretato il successo planetario negli anni ’80 ma che, alla lunga, stava iniziando a frenarne la carriera. Il lavoro, contraddistinto da atmosfere elettroniche e sperimentali, conquistò tre Grammy Awards ed è considerato ancora oggi uno dei lavori più importanti della carriera della Regina del Pop.

Il ricordo degli artisti

La scomparsa di William Orbit, annunciata dalla Bbc, è stata salutata con tanti tributi da parte di molti artisti. A cominciare da Skin, voce degli Skunk Anansie, secondo cui i suoi “grandi brani resteranno per sempre”. Sister Bliss dei Faithless lo ha ricordato come un “genio e pioniere”, Mel C delle Spice Girl ha detto che è stato un “grande onore” aver lavorato con lui per l’album solista Northern Star. I suoi successi sono tanti che a contarli ci vorrebbe più di una calcolatrice. Dai Blur fino agli U2, un’intera era musicale è stata caratterizzata dall’opera e dal genio del producer inglese.