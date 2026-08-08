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Esodo estivo, oggi il bollino nero: oltre 25 milioni di auto in viaggio

di Eleonora Ciaffoloni - 8 Agosto 2026

È iniziato il weekend più delicato dell’esodo estivo: ma oggi è la giornata clou, da bollino nero. Già da ieri il traffico sulle principali arterie italiane ha registrato un aumento significativo. Ma oggi, sabato 8 agosto, è atteso il momento di maggiore pressione sulla rete stradale.

Viabilità Italia ha previsto per la mattinata il bollino nero, mentre il bollino rosso è indicato per il pomeriggio di oggi e per quello di domani, domenica 9 agosto. A spingere i flussi saranno soprattutto le partenze verso le località di mare e di villeggiatura, insieme ai viaggi brevi del fine settimana.

Oggi bollino nero, le stime di Anas

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli sono previsti tra il 7 e il 9 agosto sulle strade e autostrade gestite dall’ente. L’avvicinamento a Ferragosto, con la chiusura di numerose attività, alimenterà ulteriormente le partenze dai grandi centri urbani.

Per rendere più scorrevole la circolazione, Anas ha potenziato il personale lungo la rete e ridotto la presenza dei cantieri: fino al 7 settembre saranno sospesi o chiusi 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli normalmente attivi.

Le strade più trafficate

Tra le direttrici maggiormente interessate dal grande esodo figurano l’A2 del Mediterraneo, soprattutto verso Campania, Basilicata e Calabria, la statale 106 Jonica e la SS18 Tirrena Inferiore. Attenzione anche in Sicilia sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e in Sardegna sulla SS131 Carlo Felice.

Nel Lazio saranno particolarmente sotto pressione la Pontina e l’Appia, mentre sull’asse tirrenico sono previsti forti flussi sulla SS1 Aurelia. Tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna occhi puntati sull’itinerario E45. Al Nord possibili rallentamenti sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, sulla SS45 della Val Trebbia, sulla SS26 della Valle d’Aosta, sulla Romea e sulla SS51 di Alemagna.

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà attivo oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 22.

Il vero controesodo, invece, è atteso dalla seconda metà di agosto, con i primi rientri già da domenica 16. Anas invita chi si mette alla guida a controllare prima della partenza pneumatici, luci e livelli di olio e liquidi, portare acqua a bordo e verificare condizioni meteo e traffico. Con il caldo intenso, inoltre, è consigliabile avere con sé generi di prima necessità e prevedere tempi di percorrenza più lunghi del normale.