Esonerato Xabi Alonso, il Real ad Arbeloa

Clamoroso (ma nemmeno troppo) annuncio da Madrid: la Casa Blanca vara la soluzione interna

di Pietro Pertosa - 12 Gennaio 2026

Xabi Alonso è stato esonerato. Non è più l’allenatore del Real Madrid. Gli subentra Álvaro Arbeloa, che coglie una promozione: finora aveva allenato il Castilla, la squadra B della Casa Blanca. Con l’esonero, abbastanza clamoroso ma non così inaspettato, si chiude in fretta quella che avrebbe dovuto essere una nuova epoca per i blancos. Ma che invece s’è conclusa con la sconfitta, in Supercoppa di Spagna, contro il Barcellona.

Esonerato Xabi Alonso

Un comunicato di prammatica annuncia la fine del rapporto tra l’allenatore e il club: “Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra”. Quindi la girandola di complimenti e saluti: “Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita”.

Arriva Arbeloa, poi sotto a chi tocca

Per il momento, il Real ha optato per la soluzione interna. “Il Real Madrid annuncia che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra”.

Álvaro Arbeloa è l’allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso l’intera carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020. Dopo Xabi Alonso, che avrebbe dopo un’annata spettacolare a Leverkusen avrebbe dovuto aprire allo “spettacolo” in casa Real. adesso un traghettatore per rinvigorire una squadra e rafforzare uno spogliatoio che sembrava sul punto di crollare. Ma la dirigenza è già alla ricerca di un nuovo tecnico.