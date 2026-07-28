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Xenia accelera la crescita, nel secondo trimestre ricavi a +35,8%

di Italpress - 28 Luglio 2026

CHIETI (ITALPRESS) – Xenia Hôtellerie Solution continua il proprio percorso di crescita e chiude il secondo trimestre del 2026 con risultati in forte espansione. I ricavi consolidati raggiungono 25,47 milioni di euro, in aumento del 35,84% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando l’efficacia della strategia di sviluppo portata avanti dalla società nel settore dell’hospitality.

L’incremento è sostenuto sia dalla crescita organica delle attività sia dalle acquisizioni perfezionate nel corso degli ultimi mesi, mentre il contributo dell’ex gruppo Italica Turismo – entrato nel perimetro soltanto a partire da maggio – è destinato a esprimere il proprio potenziale soprattutto nel terzo trimestre, tradizionalmente il più importante per il turismo stagionale. Tra i risultati più significativi spicca la performance della catena Phi Hotels, che registra ricavi in crescita del 55,4% nel trimestre e porta il numero delle camere operative a 1.111, con un incremento di oltre il 70% rispetto all’anno precedente. La business unit Accommodation cresce invece del 26,9%, confermando la solidità del core business del gruppo.

“I risultati del secondo trimestre dimostrano che il percorso di crescita intrapreso sta producendo effetti concreti”, commenta l’amministratore delegato Ercolino Ranieri. “Accanto al contributo delle acquisizioni, continua a rafforzarsi la crescita organica delle nostre attività. Oggi la priorità è consolidare il modello industriale, integrare pienamente le nuove realtà e costruire basi solide per la fase di sviluppo successiva”.

Parallelamente ai risultati operativi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea una delega per un eventuale aumento di capitale fino a 4 milioni di euro, esercitabile entro il 2028. La società precisa che non si tratta dell’avvio di un’operazione sul capitale, ma di uno strumento di flessibilità destinato a consentire al gruppo di cogliere rapidamente future opportunità di crescita e sviluppo.

Secondo Ranieri, la delega rappresenta “uno strumento a servizio dello sviluppo futuro della società”, che consentirà al Consiglio di intervenire tempestivamente qualora si presentino opportunità industriali o di mercato coerenti con il piano strategico, senza che vi sia oggi alcuna decisione già assunta in tal senso.

Con ricavi semestrali pari a 43,36 milioni di euro, Xenia conferma così il percorso di rafforzamento del proprio posizionamento nel mercato italiano dell’hospitality, proseguendo l’integrazione delle nuove acquisizioni e ponendo le basi per una nuova fase di crescita.

– Foto ufficio stampa Philia Associates –

(ITALPRESS).