Cronaca

Maltempo a Jesolo, albero cade su un’auto: morto un militare di 46 anni

Una tragedia che si è verificata un uno dei territori in allerta arancione per maltempo

di Paolo Stefani - 21 Ottobre 2026

Tragedia questa mattina a Jesolo, in provincia di Venezia, dove un militare di 46 anni è morto dopo che un albero è crollato sull’auto sulla quale viaggiava. L’uomo stava andando al lavoro quando, a causa del maltempo, il tronco ha ceduto e si è abbattuto sul tetto della vettura in via Roma Destra.

Inutili i soccorsi

L’allarme è scattato dopo il crollo dell’albero. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e gli altri soccorritori, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri di Jesolo, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Maltempo, allerta in sei regioni

La tragedia si verifica in una giornata caratterizzata da una nuova ondata di maltempo sull’Italia. Una perturbazione atlantica sta attraversando la Penisola, portando piogge diffuse, temporali anche intensi e forti raffiche di vento. Per oggi la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione in Liguria e in alcuni settori di Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. In altre aree del Paese è prevista l’allerta gialla.

In Veneto sono attese precipitazioni diffuse, localmente abbondanti, soprattutto nelle zone montane e pedemontane, accompagnate da rinforzi di Scirocco. I fenomeni più intensi sono previsti nella prima parte della giornata, con possibili criticità idrogeologiche e disagi alla viabilità.

L’attenzione resta alta anche in Liguria, dove le piogge intense e persistenti hanno fatto scattare l’allerta arancione per temporali. Tra i rischi segnalati figurano allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua e possibili esondazioni. La Protezione civile invita alla prudenza negli spostamenti e nelle aree esposte agli effetti del vento e delle precipitazioni.