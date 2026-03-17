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Zoppas “L’agroalimentare rappresenta un sistema di filiere che hanno un forte impatto sull’economia”

di Italpress - 17 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’agroalimentare rappresenta un sistema di filiere che hanno un forte impatto sull’economia nazionale. Con Fiere di Parma stiamo svolgendo un lavoro significativo volto all’innovazione e capacità di attrazione di imprese e buyer di qualità sempre maggiore. Come ICE, abbiamo rafforzato il nostro impegno raddoppiando le attività di incoming e sostenendo roadshow e business matching internazionali”. Lo afferma il presidente di ICE, Matteo Zoppas, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione di TuttoFood 2026.

“Azioni che si rivelano sempre più strategiche alla luce di criticità come dazi, oscillazioni euro-dollaro e tensioni geopolitiche che stanno particolarmente incidendo su alcuni mercati come il Medio Oriente. È dunque fondamentale intensificare gli sforzi promozionali aiutando le imprese a cogliere nuove opportunità in mercati emergenti come Mercosur e India, puntando sempre più sul prodotto italiano specializzato – prosegue -. Accanto alla promozione diretta assume grande valore quella indiretta. Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’UNESCO, per esempio, rappresenta un importante elemento di soft power per rafforzare l’immagine e la competitività del Made in Italy nel mondo. ICE è vicina alle imprese per sviluppare progetti e iniziative concrete a supporto della loro crescita internazionale nel solco della Diplomazia della crescita promossa dal ministero degli Esteri e del lavoro del Ministero dell’agricoltura che sta dando molta importanza all’opportunità internazionale del comparto agroalimentare”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).