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Nestlé investe 560 milioni per un nuovo hub produttivo Purina e un polo logistico a Mantova

di Italpress - 20 Luglio 2026

ASSAGO (ITALPRESS) – Nestlé conferma l’investimento di circa 560 milioni di euro (pari a 520 milioni di franchi svizzeri, CHF) in Italia, con la costruzione a Mantova di un nuovo hub integrato che unisce lo stabilimento produttivo Nestlé Purina dedicato al petfood umido e il polo logistico a servizio di diversi brand del Gruppo.

L’importante operazione rientra nel piano di sviluppo di Nestlé, che punta a concentrare risorse e investimenti su specifiche aree strategiche per la crescita ed espansione del Gruppo, tra cui il petfood, facendo leva sulle potenzialità di sviluppo di Purina. La conferma del nuovo stabilimento Nestlé Purina dedicato agli alimenti umidi consolida il ruolo strategico del brand sia per il Gruppo Nestlé in Italia e in Europa sia per la categoria e amplia la presenza industriale del Gruppo in Europa a sostegno di una crescita di lungo periodo.

Il sito produrrà alimenti umidi super premium per cani e gatti per alcuni dei marchi chiave di Purina, operando in uno dei segmenti a più rapida crescita con, in particolare, il wet cat food in aumento dell’8% all’anno in Europa. In un mercato che solamente in Italia, nel 2025, ha raggiunto un valore di 5,3 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi nel petfood, il progetto intercetta un’importante opportunità per il Gruppo e per l’intera categoria. Questo sito produttivo si affianca allo storico stabilimento di Purina di Portogruaro, che vanta 40 anni di attività e rappresenta oggi una delle fabbriche più avanzate del network europeo Purina in termini di tecnologie produttive e performance ambientali.

La decisione di investire in un progetto integrato nasce dalla volontà di valorizzare un’opportunità di sviluppo per il territorio, capace di generare un impatto economico, occupazionale e industriale duraturo. Il nuovo hub costituisce infatti un investimento di lunga durata in un’area strategica per i flussi logistici del Nord Italia e che si inserisce nei principali corridoi europei. Mantova è infatti un crocevia chiave della distribuzione continentale e la sua posizione assicura collegamenti rapidi ed efficienti con i mercati dell’Europa occidentale, centrale e orientale.

Alla luce di questo scenario, il nuovo sito va oltre il ruolo di stabilimento produttivo, rappresentando un hub innovativo, che integra produzione e logistica in un unico centro di eccellenza. L’unicità e il valore intrinseco del progetto risiedono proprio in questa duplice natura. Il polo logistico viene sviluppato per garantire l’ottimizzazione dei tempi di consegna, l’efficientamento dei trasporti in ottica sostenibile e la resilienza della supply chain, potenziando la capacità distributiva del Gruppo Nestlé per un ampio portafoglio di marchi, incluso il petcare. La complementarità tra le due strutture accresce la rilevanza dell’Italia e la rende uno dei punti di riferimento con elevati standard in termini di efficienza, resilienza e capacità di rispondere all’evoluzione della domanda nei diversi mercati europei.

“Siamo orgogliosi che il Gruppo Nestlé abbia scelto l’Italia e, in particolare, Mantova, per questo importante investimento che coniuga produzione avanzata e capacità logistica. Il grande lavoro di squadra con le istituzioni nazionali e locali, che ringraziamo, ha portato a questo importante risultato che riconosce il ruolo strategico dell’Italia per Nestlé”, ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia.

“Il nuovo stabilimento dedicato al business Purina per il petfood umido e il polo distributivo rafforzano la nostra presenza nel Paese e nel cuore dei corridoi logistici europei, permettendoci di servire i mercati con maggiore velocità e qualità, supportando la crescita del Gruppo. Crescita che è fondata sulla capacità e sulla volontà di Nestlé di operare e mantenere le proprie radici nei territori e lungo le filiere, creando valore condiviso anche per le comunità locali”. “In un mercato che continua a mostrare solide performance, Purina prosegue il proprio percorso di crescita, guidando l’evoluzione del mercato e per rispondere in maniera sempre più puntuale all’attuale domanda in aumento, ampliando la capacità produttiva e consolidando il posizionamento strategico. Una crescita strutturale che si basa sulla nostra capacità di innovazione grazie ai nostri marchi iconici e sostenuta dal progressivo incremento della popolazione pet e dal loro ruolo sempre più centrale all’interno delle famiglie italiane”, commenta Fabio Degli Esposti, Amministratore Delegato di Purina Italia e Direttore Regionale di Purina Sud Europa. “Il nuovo stabilimento di Mantova rappresenta un investimento chiave per sostenere lo sviluppo futuro di Purina e una crescita industriale che vede l’Italia confermare la sua rilevanza all’interno del network europeo, anche grazie alla presenza consolidata dello stabilimento di Portogruaro, che opera in maniera virtuosa da quarant’anni”.

Il progetto nel territorio mantovano prevede l’avvio dell’operatività e l’integrazione dell’hub produttivo e logistico a partire dal 2029.

– Foto ufficio stampa Nestlé –

(ITALPRESS).