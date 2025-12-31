Attualità

12 parole per 12 mesi: il racconto del 2025 con hype ed emoji

di Marco Montini - 31 Dicembre 2025

“Trump”, “Gaza”, “Israele”, questi alcuni dei termini più citati nell’anno in corso, secondo l’Instant mood di Arcadia, l’agenzia di comunicazione diretta dall’editorialista e data-analyst Domenico Giordano. 12 parole per 12 mesi, il racconto del 2025 con hype ed emoji. Un 2025 intenso, complesso e delicato, dove gli accadimenti globali e nazionali, nei più svariati settori, in particolare quello geopolitico, non sono certamente mancati e hanno fatto il giro degli internauti e delle piattaforme digitali.

Con alcuni specifici termini, che hanno polarizzato le conversazioni online. In apertura di 2025, gennaio, a dominare la scena ad esempio è stato “TikTok” con 267 milioni di menzioni totali (1.1 in Italia), e nella nuvola delle emoji spiccano le scintille e lo smartphone. “La polarizzazione è stata determinata dal possibile BAN americano a TikTok, poi rinviato da Trump come uno dei primi atti firmati da 47mo presidente USA”.

A febbraio “Sanremo” ottiene 2.4 milioni di menzioni totali – e forse non poteva essere altrimenti – (così come per Mattarella) e nella nuvola delle emoji le note musicali sono le più utilizzate. “Due sono le polarizzazioni più importanti, ovviamente Sanremo legata al Festival che diventa anno dopo anno sempre più social per la presenza di artisti che hanno milioni di follower al seguito, poi Mattarella per l’attacco subito dal Ministero degli Esteri della Russia”, spiegano da Arcadia.

Per Ucraina, invece, 161.3 milioni di menzioni totali (2.4 in Italia), picco registrato a marzo 2025 (come per le altre tre keyword concorrenti, cioè Russia, Putin e Zelensky) e nella nuvola delle emoji emerge la bandiera ucraina. Una polarizzazione determinata dal primo incontro alla Casa Bianca di Zelensky con Trump (fine febbraio) e poi da quello successivo con i leader europei, ma anche dal terzo anniversario dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina. Ad aprile, “Meloni” raggiunge 19.7 milioni di menzioni totali (4.8 in Italia), e la nuvola delle emoji ha al centro il tricolore.

Tutto questo sarebbe connesso al viaggio della premier italiana negli Usa e all’incontro con Trump e poi con Musk. A maggio, “Conclave” raggiunge 6.8 milioni di menzioni totali ed è la parola più citata (così come per scudetto, Europa e Leone) e la nuvola delle emoji ha al centro il puntatore. “La prima polarizzazione di maggio – sottolinea ancora Arcadia – è determinata dall’assemblea dei cardinali che dovranno scegliere il successore di Papa Francesco, il Conclave diventa un tema ampiamente discusso in rete. Poi ci sono altre polarizzazioni, la prima sul nome del Papa, Leone, e la seconda a partire dalla parola chiave Scudetto e relativa alla vittoria del campionato di calcio da parte della squadra del Napoli”.

Per “Israele”, ben 299 milioni di menzioni totali (1.9 nel nostro paese), picco registrato a giugno 2025 (così come guerra e medio-oriente) e nella nuvola delle emoji spicca la bandiera israeliana. Mentre a luglio è lo sport a prevalere con “Sinner” che ottiene 9.5 milioni di menzioni totali (2.3 in Italia), mentre la nuvola delle emoji è dominata dalla pallina da tennis. In quei giorni, infatti, Jannik trionfa a Wimbledon, superando Alcaraz, è in rete “le conversazioni sul campione italiano che ritorna primo nella classifica mondiale ATP esplodono”.

Ad agosto il picco più alto registrato è per “mare” con 8.2 milioni di menzioni totali, così come per il termine Giubileo mentre la nuvola delle emoji è dominata dall’onda e dal puntatore. Mentre a settembre per “Gaza” sono 297 le milioni di menzioni totali (3.1 in Italia), e la nuvola delle emoji è dominata dalle mani congiunte e dalla bandiera palestinese. E ancora per la parola “pace” sono 17 milioni le menzioni totali, picco registrato a ottobre con la nuvola delle emoji dominata dalle mani congiunte e dal cuore rosso.

A novembre, invece, “Garlasco” raggiunge il picco di 1.6 milioni di menzioni: “le notizie sulla riapertura delle indagini, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, accendono online le conversazioni sul delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007”.

Arrivando ai giorni nostri, infine, ecco “Trump”, con 305 milioni di menzioni totali (3.4 milioni nel Belpaese), picco registrato a dicembre 2025, mentre la nuvola delle emoji ha due emoticon ricorrenti, la bandiera americana e il lampeggiante.