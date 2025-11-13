Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Esteri

Von der Leyen annuncia: “Ecco 6 miliardi per l’Ucraina”

I fondi arriveranno dai proventi degli asset russi congelati. Ma a Kiev esplode l'ennesimo caso di corruzione

di Cristiana Flaminio -

epa11955083 Ursula von der Leyen, European Commission President, speaks during a debate on 'European Council meetings and European Security' at the European Parliament in Strasbourg, France, 11 March 2025. The EU Parliament's session runs from 10 till 13 March 2025. EPA/RONALD WITTEK

L’Unione europea si prepara a consegnare al governo dell’Ucraina aiuti per 6 miliardi di euro, fondi provenienti dagli asset russi congelati. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che ha ribadito la necessità di continuare la guerra e di finanziare Kiev attingendo ai beni sequestrati ai cittadini russi sul territorio europeo.

All’Ucraina 6 miliardi dagli asset russi

Von der Leyen, intervenuta alla sessione plenaria del Parlamento europeo, ha tuonato: “Dobbiamo continuare ad aumentare il costo della guerra per la Russia. Per questo motivo erogheremo oggi quasi 6 miliardi di euro dal prestito Era (Extraordinary Revenue Acceleration) e dall’Ukraine Facility all’Ucraina”. Secondo la presidente della Commissione Ue, “Putin sta nuovamente cercando di terrorizzare il popolo ucraino, di usare l’inverno come arma, di congelare l’Ucraina fino a sottometterla”. “Ancora una volta fallirà”, ha spiegato. “E l’Europa continuerà a rafforzare la resistenza dell’Ucraina. Ripareremo i danni causati dagli attacchi russi”.

Intanto esplode lo scandalo corruzione

Ma a Kiev le cose non stanno andando per nulla bene. L’ultimo scandalo corruzione sta minando la fiducia nei confronti degli esponenti del governo guidato da Volodymyr Zelensky. Dentro e fuori l’Ucraina, che rimane in attesa di 6 miliardi di fondi dall’Europa per resistere all’offensiva russa. Denaro che arriverà dai proventi degli asset russi sotto sequestro. Caso, questo, che complicherà ancora di più i rapporti tra Bruxelles e Mosca. Ma per von der Leyen è l’opzione più efficace: “Questo è il modo più efficace per sostenere la difesa e l’economia dell’Ucraina. E il modo più chiaro per far capire alla Russia che il tempo non è dalla sua parte. Dimostreremo che, se necessario, staremo in questa situazione per il lungo periodo. Che l’Europa sosterrà l’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news