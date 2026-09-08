A Bardonecchia V Tappa “Look up clean up” di Save the Planet

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Realizzata grazie al sostegno delle aziende Enegan e Neogreen

di Askanews - 8 Settembre 2026

Roma, 8 set. (askanews) – Nuova tappa, la quinta per “Look Up Clean Up”, iniziativa di portata nazionale, lanciata da Save the Planet e realizzata grazie al sostegno delle aziende Enegan e Neogreen che, in un vero e proprio giro d’Italia, sta toccando diverse località del nostro stivale per chiudersi nella settimana del World Clean Up Day, in programma il 20 settembre.

L’evento ha come obiettivo, attraverso delle attività di pulizia dai piccoli e grandi rifiuti di centri urbani, spiagge e luoghi di interesse, quello di sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla sostenibilità che passa, anche, dai piccoli gesti.

Dopo Brisighella, in provincia di Ravenna, Capo Peloro (Messina) Treviso e Otranto ecco il turno di Bardonecchia, con partenza da Piazza Monsignor Francesco Bellando, nel Borgo vecchio.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bardonecchia ed è stato realizzato grazie al supporto di associazioni come la Polisportiva Bardonecchia, Bardocom – Associazione commercianti Bardonecchia, la Pro Loco, Turismo Torino e provincia, il Consorzio Turismo Bardonecchia e Acsel SpA. Per l’occasione è stato coinvolto anche il Club Alpino Italiano (CAI) di Bardonecchia, che ha invitato i turisti a partecipare all’iniziativa e a raccogliere i rifiuti lungo i sentieri boschivi.

Per questa tappa gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa sono Pasticceria Ugetti, Routein Valsusa e Bardonecchia amor mio immobiliare.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del World Clean Up Day, l’appuntamento entrato nell’agenda delle Nazioni Unite che, ogni anno, porta in oltre 190 Paesi più di 139 milioni di persone nel mondo ad agire concretamente in nome della sostenibilità e del benessere del nostro pianeta.

L’evento finale sarà in programma il 19 settembre a Firenze con una manifestazione che prevede tavole rotonde ed appuntamenti con un unico comune denominatore: la salvaguardia del Pianeta.