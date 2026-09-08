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Regina Baresi in ospedale, il messaggio al compagno: “Sei la mia cura”

Il ricovero al San Raffaele, la dedica e la riconoscenza al compagno: "C'eri sempre"

di Maria Graziosi - 8 Settembre 2026

Regina Baresi è in ospedale. Ex calciatrice dell’Inter femminile e adesso opinionista sportiva, figlia di Beppe e nipote del mitico Franco Baresi, Regina ha dovuto far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale San Raffaele di Milano. E’ stata lei stessa a raccontare cosa le sia accaduto. Al Pronto soccorso del nosocomio milanese, l’atleta è arrivata con la febbre a 39 e mezzo. Dopo la paura, però, è il tempo dell’ironia e della gratitudine: “Se volevo essere paziente – ha scritto in un post apparso sui social – mi facevo ricoverare”.

Regina Baresi ricoverata e il messaggio per il compagno

La calciatrice ha scritto un lungo post dedicato proprio al compagno. Regina Baresi fa una vera e propria dichiarazione d’amore: “Sei stato la mia cura”. Il messaggio, accompagnato da una foto che li ritrae durante una gita in barca, è davvero dolcissimo. “Ci sei stato dal primo secondo senza lasciarmi da sola un attimo. Siamo arrivati al PS che stavo malissimo, abbiamo passato la notte vicini con la paura della febbre a 39,5 che non scendeva e non dimenticherò mai le ore su quelle seggioline verdi così scomode e così fredde”. E quindi: “Hai fatto i salti mortali per stare più tempo possibile con me, tutta la strada avanti e indietro dal lavoro all’ospedale, il traffico, la stanchezza. Eppure c’eri sempre”.

“Ci sei sempre stato”

Regina Baresi ha poi concluso il suo messaggio scrivendo: “Mi hai portato la Nutella, il nocciolino. Mi hai portato piccoli pezzettini di casa che ci facevano sentire un po’ meno stranieri. Poi – ha aggiunto – mi hai fatto sentire bella, nonostante tutto”. E la conclusione: “Quando ogni giorno vedo dalla vetrata della stanza camminare verso l’ingresso, il mondo torna a colorarsi. Sei stato la mia cura, sei la mia cura”.