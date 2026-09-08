Meteo

Supercelle in arrivo tra domani e giovedì, scatta l’allerta meteo

Il golfo Ligure e gran parte del Nord si preparano a un’ondata di temporali violenti

di Marzio Amoroso - 8 Settembre 2026

contenuto grafico generato con IA

Tra domani e giovedì si attende la formazione di supercelle temporalesche sul Golfo Ligure, spinte da correnti umide e instabili provenienti dal Mediterraneo occidentale. Questi sistemi convettivi, molto intensi e organizzati, possono generare grandine di grandi dimensioni, raffiche superiori ai 100 km/h e precipitazioni torrenziali. Le zone più esposte saranno la Liguria centrale, il basso Piemonte e l’alta Toscana, dove il contrasto tra aria calda e aria più fresca in quota favorirà lo sviluppo di celle autorigeneranti.

Rischio elevato anche al Nord

Il fronte instabile si estenderà rapidamente verso la Pianura Padana, coinvolgendo Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. In queste regioni il rischio di nubifragi improvvisi e allagamenti sarà alto, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali di giovedì. Le supercelle potranno evolvere in linee di groppo, con fulmini frequenti e vento impetuoso. Le temperature subiranno un calo netto, con valori che scenderanno anche di 8‑10 gradi rispetto ai giorni precedenti.

Le aree più vulnerabili

Particolare attenzione alle zone costiere e ai centri urbani con scarsa capacità di drenaggio. I temporali autorigeneranti potrebbero insistere per ore sugli stessi territori, aumentando il rischio di frane e smottamenti. Le autorità locali raccomandano prudenza negli spostamenti e di evitare sottopassi o aree a rischio allagamento.

Evoluzione e consigli pratici

Il maltempo dovrebbe attenuarsi solo da venerdì, con un graduale ritorno alla stabilità. Fino ad allora è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo, mettere al sicuro i veicoli e limitare le attività in mare. Le supercelle rappresentano uno dei fenomeni più pericolosi dell’estate italiana, capaci di trasformare in pochi minuti un cielo sereno in una tempesta violenta.

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