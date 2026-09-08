Cultura & Spettacolo

Risorse Umane di Bastianello: il lavoro deciso dall’algoritmo

di Nicola Santini - 8 Settembre 2026

Che cosa succede quando a decidere chi assumere e chi licenziare arriva un algoritmo?

Parte da una domanda ormai molto concreta “Risorse Umane”, il cortometraggio scritto e diretto da Fabio Bastianello, che sarà presentato il 10 settembre a Venezia nell’ambito degli appuntamenti legati alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il film porta sullo schermo un’azienda che affida all’Intelligenza Artificiale la valutazione dei dipendenti, convinta di ottenere decisioni più razionali ed efficienti.

Il problema arriva quando dietro percentuali, prestazioni e parametri compaiono vite vere, perché una scelta aziendale può diventare un licenziamento e cambiare l’esistenza di una persona.

Bastianello affronta così uno dei nervi scoperti del presente, mentre l’Intelligenza Artificiale entra negli uffici e modifica criteri di selezione e organizzazione del lavoro. Il cortometraggio, interpretato dagli studenti della sua Accademia con la partecipazione di Vera Atyushkina, ex velina di “Striscia la Notizia”, nasce con il supporto di Giuseppe Ligotti e Relewant.

La presentazione si terrà alle 12 allo “Spazio CheSpettacolo!” alle Procuratie del Lido, condotta dal divulgatore scientifico Mauro Sabella. Alle 16 il Viktoria Palace Hotel ospiterà l’aperitivo e la prima ufficiale. Al centro resta una questione destinata a diventare sempre più ingombrante, capire fino a quale punto siamo disposti a consegnare a una macchina decisioni che incidono direttamente sulla vita delle persone.

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