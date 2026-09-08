Esteri

Zelensky: “Incontro tra negoziatori possibile già a settembre”

Dopo le missioni degli emissari statunitensi a Mosca e Kiev, il presidente ucraino conferma l'ipotesi di un vertice trilaterale

di Mauro Trieste - 8 Settembre 2026

Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già entro questo mese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all’indomani dei colloqui separati che gli emissari americani hanno tenuto a Mosca e a Kiev. “Se tutte le parti sono d’accordo, vogliamo tenerlo anche in autunno. Se settembre va bene, sarebbe ottimo. Prima avviene, meglio è”, ha detto Zelensky ai giornalisti.

L’apertura arriva in un momento di intensa attività diplomatica, con Washington impegnata a sondare le posizioni di entrambe le capitali per valutare margini di trattativa. Mosca, pur mantenendo cautela, non ha escluso la possibilità di nuovi contatti.

Leggi tutte le news di Esteri