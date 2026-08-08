Il pallone della “Mano de Dios” all’asta per oltre 10 milioni dollari

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Ora in mostra a Beverly Hills, per decenni conservato dall’arbitro

di Askanews - 8 Agosto 2026

Roma, 8 ago. (askanews) – Il pallone con cui Diego Maradona ha segnato i suoi due leggendari goal, tra cui quello della “Mano de Dios”, contro l’Inghilterra durante i Mondiali del 1986, è in mostra a Beverly Hills in vista della sua vendita all’asta prevista per la fine di agosto. É stimato oltre 10 milioni di dollari.

“Credo che sia semplicemente il pallone più storico nel mondo del calcio. Entrambi i goal segnati sono davvero iconici, davvero memorabili”, ha commentato Dan Imler, vicepresidente della divisione sportiva di Heritage Auctions.

“Il pallone è stato conservato dall’arbitro principale di quella partita ed è rimasto in suo possesso per diversi decenni. Negli ultimi anni è stato venduto a un collezionista privato, che noi rappresentiamo in questa asta”, ha aggiunto.

“Il mercato dei cimeli sportivi d’élite ha registrato una forte crescita. Pertanto, oggi stimiamo che il valore della palla sia di oltre 10 milioni”, ha concluso.