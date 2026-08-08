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Coppa Italia 2026/27 si parte oggi

di Marzio Amoroso - 8 Agosto 2026

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La prestigiosa Coppa Italia 2026/27 prende il via oggi, sabato 8 agosto, con le prime due partite del turno preliminare. La stagione calcistica italiana si apre con una doppia sfida serale. Le partite in programma sono L.R. Vicenza – Catania alle 20:00 e Ascoli – Potenza alle 20:30, entrambe valide per l’accesso ai trentaduesimi.

Il programma del fine settimana

Il turno preliminare prosegue domani, domenica 9 agosto, con altre due gare, Arezzo – Union Brescia alle 19:45 e Benevento – Ravenna alle 21:00, match che completeranno il quadro delle squadre che entreranno nel tabellone principale.

Come funziona il tabellone

La Coppa Italia mantiene il format ormai consolidato da anni, gara secca fino ai quarti, semifinali con andata e ritorno e finale il 19 maggio 2027. Le squadre di Serie A non entrano subito in gioco, 12 club scenderanno in campo già dai trentaduesimi, mentre le otto teste di serie debutteranno direttamente agli ottavi.

Le partite dei trentaduesimi

I trentaduesimi si giocheranno dal 14 al 17 agosto. Tra le sfide più attese ci sono Monza – Avellino, Fiorentina – Benevento – Ravenna, Udinese – Padova, Venezia – Modena, Torino – Carrarese, Lazio – Mantova e Palermo – Lecce.

Possibili incroci di alto livello

Milan e Inter potrebbero incrociarsi in semifinale, mentre Juventus e Napoli potrebbero contendersi un posto in finale. Anche un derby della Capitale è teoricamente possibile.

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