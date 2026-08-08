Cronaca

Malore a Riccione per Patrizia Reggiani: ricoverata in terapia intensiva

di Emily Gabrielli - 8 Agosto 2026

Paura per Patrizia Reggiani, la donna conosciuta come “Lady Gucci”, che ha accusato un malore mentre si trovava in vacanza a Riccione. Reggiani, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, si trovava sulla terrazza della suite dell’hotel in cui alloggiava e stava prendendo il sole quando, nella tarda mattinata di lunedì, si è sentita male. È stata immediatamente soccorsa e successivamente trasferita d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini, dove si trova tuttora ricoverata in terapia intensiva.

Malore per Patrizia Reggiani: cosa è succeso

Al momento dell’accaduto con lei c’era un’assistente personale che la accompagnava durante il soggiorno. È stata proprio lei ad accorgersi della situazione e a chiedere aiuto. Il personale dell’albergo è intervenuto rapidamente, attivando i soccorsi. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118, che ha prestato alla donna le prime cure prima di procedere con il trasferimento in ospedale.

Una volta arrivata all’Infermi di Rimini, Reggiani è stata presa in carico dai medici e ricoverata nel reparto di terapia intensiva, dove resta sotto stretta osservazione. La prognosi rimane riservata e sulle sue condizioni non sono stati diffusi, al momento, ulteriori dettagli ufficiali.

Le condizioni di salute

Secondo quanto riferito dal quotidiano emiliano, tuttavia, nelle ultime ore il quadro clinico avrebbe mostrato segnali di graduale miglioramento. La situazione continua comunque a richiedere il massimo livello di monitoraggio da parte dei sanitari, considerata la necessità di mantenere sotto controllo l’evoluzione delle sue condizioni.

Restano ancora da chiarire le cause del malore. Sono infatti in corso gli accertamenti medici per stabilire cosa abbia provocato l’improvviso peggioramento. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbe anche quella legata alle condizioni climatiche. La donna, infatti, si trovava all’aperto e stava prendendo il sole sulla terrazza dell’hotel. Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino, una prolungata esposizione alle alte temperature e ai raggi solari potrebbe avere contribuito al malore, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per stabilire un collegamento certo.