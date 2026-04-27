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A maggio tre grandi eventi per provare le novità Aprilia e Moto Guzzi

di Italpress - 27 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo della tappa inaugurale alla fiera Motodays di Roma, dove quasi 600 motocilisti hanno provato gratuitamente su strada le novità di Aprilia e Moto Guzzi, il percorso dell’Italian Demo Ride Tour 2026 continua a maggio all’interno di tre eventi estremamente coinvolgenti.Si parte con l’Eicma Riding Fest, in programma all’autodromo di Misano dall’1 al 3 maggio, con test ride sugli splendidi percorsi collinari nei dintorni del circuito e anche su specifici tracciati in fuoristrada. L’ingresso all’evento è gratuito, registrandosi e scaricando il free pass su www.eicma.it.Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, il tour si sposta in Toscana, alla HAT Mugello Adventourfest, nuovo ingresso nel ricco calendario della HAT Series, un riferimento per gli appassionati di adventouring. Da Scarperia, a pochi passi dal circuito del Mugello, si snoderanno le prove su strada, anche in questo caso gratuite, in collaborazione con la concessionaria ufficiale CeB Group, punto di riferimento per Aprilia e Moto Guzzi nella zona di Firenze. Infine, il Biker Fest International, dal 15 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine: anche all’evento motoradunistico più spettacolare d’Europa, giunto alla quarantesima edizione, grande spazio alle prove sulle più belle strade locali, col supporto della concessionaria ufficiale Dagri Moto. In tutti questi eventi saranno presenti gli spazi Aprilia e Moto Guzzi presso i quali prenotare facilmente il proprio test ride gratuito su strada, accompagnati da rider esperti. Il contesto migliore per scoprire le caratteristiche delle migliori proposte dei due marchi italiani e gustarne il feeling di guida.Sul fronte Aprilia, oltre alla gamma completa delle 125 in occasione di EICMA Riding Fest, nell’apposita area #Hashtag125 dedicata ai più giovani, in tutte le tappe di maggio saranno a disposizione le apprezzate sportive e naked di media cilindrata: RS 457 e Tuono 457, ideali per i motociclisti con patente A2, e RS 660. Non manca la adventure bicilindrica Aprilia Tuareg, anche nella più specialistica versione Rally. Completa la gamma in prova la potente e raffinata hypernaked Tuono V4 Factory.Oltre alle moto made in Noale, sarà a disposizione Aprilia SR GT 400, il nuovissimo crossover che porta nel mondo scooter l’innovazione e il sapere motociclistico che hanno reso Aprilia un’icona su strada e in off-road. Lato Moto Guzzi, riflettori puntati sulla grande viaggiatrice Stelvio e sulla best seller V7, con l’eclettica versione V7 Stone e la più dinamica e tecnologica V7 Sport. Non manca l’iconica travel enduro dell’Aquila, la V85, negli allestimenti V85 Strada e V85 TT.(ITALPRESS).-Foto: ufficio stampa Piaggio-