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Cina, Bosch avanza verso la guida altamente autonoma di livello 3

di Italpress - 24 Aprile 2026

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La Cina rimane il motore di crescita del mercato automobilistico globale, e Bosch Mobility è il principale partner tecnologico nel Paese. Il settore Mobility dell’azienda ha aumentato, nell’ultimo esercizio finanziario, il proprio fatturato in Cina di circa il 5%, passando da 116,6 a 122,3 miliardi di yuan (circa 15,1 miliardi di euro). Bosch Mobility ha realizzato ben oltre la metà delle proprie vendite con i costruttori di veicoli cinesi, a conferma della posizione di rilievo dell’azienda in questo mercato fortemente orientato all’innovazione. Nel 2025 la Cina ha rappresentato oltre un terzo della produzione automobilistica globale, con 34,5 milioni di autovetture e veicoli commerciali pesanti prodotti. “Il settore della mobilità in Cina è in fermento e Bosch vuole essere in prima linea nel suo sviluppo”, ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, ad Auto China 2026, a Pechino. “Bosch collabora con costruttori automobilistici nazionali e internazionali in Cina. Siamo un partner tecnologico molto richiesto nella mobilità, sempre più caratterizzata da software e intelligenza artificiale, perchè siamo in grado di sviluppare e fornire soluzioni eccellenti con grande rapidità”. Un esempio è l’Autonomous Emergency Steering, una funzione di sterzata autonoma per evitare ostacoli. Bosch ha collaborato con un costruttore automobilistico cinese per rendere questa funzione pronta per la produzione di serie in soli sei mesi. La funzione combina i sistemi di assistenza alla guida e il controllo del veicolo in modo da aumentare notevolmente la sicurezza. Se, in caso di ostacoli imprevisti come un veicolo che devia improvvisamente o un pedone che attraversa la strada in modo inaspettato, lo spazio di frenata non è più sufficiente, l’Autonomous Emergency Steering si attiva per evitare la collisione. Il sistema Vehicle Motion Management di Bosch coordina freni, sterzo e sistema di propulsione con tale rapidità e precisione che il veicolo esegue una manovra senza perdere stabilità, anche in condizioni stradali di bassa aderenza.

In Cina, Bosch sta registrando una crescita particolarmente forte nei settori dei sistemi di propulsione elettrica, dei computer di bordo, dei nuovi sistemi frenanti, dei semiconduttori e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per la guida autonoma. Lo scorso anno, circa due terzi delle nuove auto vendute nel Paese erano dotate di un sistema di assistenza alla guida di Livello 2. “Bosch è uno dei principali fornitori per la guida assistita e autonoma nel mercato cinese in rapida crescita”, ha affermato Markus Heyn, membro del Consiglio di Amministrazione di Bosch e Presidente di Bosch Mobility. L’azienda ha ottenuto commesse per le sue funzioni di assistenza in tutti segmenti dei veicoli, da quelli entry-level a quelli premium, non solo in Cina, ma in tutte le principali regioni del mondo. Il mercato cinese sta puntando a livelli sempre più elevati di automazione. La domanda di funzioni di guida di Livello 3 è in crescita tra i costruttori automobilistici, a conferma di questa tendenza. Allo stesso tempo, la Cina sta lavorando al completamento della relativa normativa per i veicoli privati. In questo contesto, Bosch Mobility compie il passo successivo nello sviluppo della guida autonoma, passando dal Livello 2 al Livello 3. Dal marzo 2026, l’azienda è autorizzata a testare veicoli con funzioni di guida di Livello 3 in condizioni reali a Wuxi, in Cina. Bosch si affida a una versione perfezionata di un sistema ADAS che ha superato una serie di test sul modello Chery Exeed ES. Mentre il sistema consente al veicolo di frenare, sterzare e accelerare in modo autonomo, il guidatore deve comunque mantenere la massima attenzione al traffico. Questo cambia con il Livello 3, in cui la responsabilità della guida passa al veicolo in specifici casi d’uso, permettendo al guidatore di togliere le mani dal volante e distogliere lo sguardo dalla strada. In un mondo sempre più veloce, la tecnologia Bosch restituisce il tempo prezioso trascorso in auto, consentendo di rilassarsi su autostrade e superstrade urbane in Cina. Il sistema Bosch è in grado di operare a velocità fino a 120 km/h, funziona in condizioni meteorologiche con visibilità fino a 300 metri e gestisce automaticamente i cambi di corsia.

Con la tecnologia Bosch, il Livello 3 offre un reale valore aggiunto per i guidatori. Questo è possibile grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale. “Utilizziamo l’AI in ogni componente software e la combiniamo con un’architettura di sicurezza ridondante. Le nostre competenze coprono tutti i domini del veicolo, e questo ci rende il partner ideale per i costruttori che vogliono portare il Livello 3 su larga scala”, ha spiegato Heyn.

Bosch valorizza i propri punti di forza nello sviluppo della guida assistita e autonoma. L’azienda possiede competenze in tutte le aree fondamentali di un veicolo, tra cui sistemi di propulsione, sterzo, freni, sensori, computer ad alte prestazioni, elettronica di bordo, software e intelligenza artificiale. Bosch fornisce ai costruttori sia l’hardware, come il potente radar di settima generazione, sia gli algoritmi, consentendo loro di beneficiare della presenza globale, delle economie di scala e di un elevato livello di sicurezza. “Possiamo trasferire le conoscenze da un mercato all’altro. Il nostro obiettivo è essere il partner preferito per i costruttori cinesi e occidentali”, ha affermato Heyn. Un sistema di Livello 3 per i veicoli privati, che solleva il guidatore dal compito di guidare per periodi prolungati, è interessante anche per grandi Paesi come gli Stati Uniti, con le loro ampie autostrade, così come per l’Europa. “Il futuro appartiene a chi, come noi, sa adattare portafogli e catene di fornitura alle condizioni regionali, garantendo allo stesso tempo una presenza a livello mondiale”, ha aggiunto Hartung.

I sistemi by-wire per freno e sterzo rappresentano una tecnologia chiave per i veicoli definiti dal software, un ambito di grande importanza per Bosch. In questi sistemi, linee di segnale trasmettono la richiesta del guidatore al sistema di frenata e di sterzata. Per il brake-by-wire, Bosch offre una soluzione composta da due dispositivi di frenata indipendenti: un attuatore del freno di nuova concezione e un sistema ESP® tradizionale. “Con il nostro sistema idraulico brake-by-wire abbiamo sviluppato un prodotto interessante per tutte le principali regioni. Si basa su componenti collaudati e convenienti ed è facile da integrare, il che semplifica il passaggio alla nuova tecnologia” ha spiegato Heyn. Bosch ha già firmato contratti di fornitura con cinque costruttori per questo sistema e prevede di avviarne la produzione di serie nelle auto destinate al trasporto privato a partire dalla metà del 2026. Il sistema sarà inoltre integrato in diverse piattaforme di robotaxi, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2027. Oltre alla soluzione idraulica, Bosch offre anche un sistema puramente elettromeccanico. In questo modo, l’azienda dispone nel proprio portafoglio del sistema di frenata adatto a ogni costruttore automobilistico.

Con i sistemi brake-by-wire e steer-by-wire di Bosch, la sensazione di guida resta inalterata rispetto ai sistemi meccanici tradizionali. I vantaggi emergono invece sul piano funzionale: tra questi, la regolazione continua del rapporto di sterzata, che assicura massimo comfort nelle manovre di parcheggio, maggiore precisione e prontezza sulle strade tortuose e un’impostazione orientata alle prestazioni in pista. Il sistema sviluppato da Bosch si distingue per l’elevato livello prestazionale, come hanno potuto constatare direttamente i costruttori automobilistici durante recenti test invernali in Svezia. In quell’occasione hanno apprezzato la risposta immediata del sistema, la rapidità di intervento e l’accuratezza del feedback trasmesso dalla strada. Nel mercato cinese, la soluzione Bosch ha già conquistato diversi costruttori locali e l’azienda prevede di avviare nel corso dell’anno la produzione di serie del sistema steer-by-wire su diverse piattaforme.

Bosch è anche pioniere nel sistema elettrico a bassa tensione da 48 volt. Questo sistema soddisfa il crescente fabbisogno energetico delle tecnologie moderne e risponde ai più elevati requisiti di sicurezza, con un’ottimizzazione di peso e costi. Ad Auto China 2026, Bosch e il costruttore automobilistico cinese Chery annunciano una cooperazione strategica per lo sviluppo di un sistema elettrico a 48 volt.

Bosch ha già prodotto oltre 25 milioni di componenti per la mobilità elettrificata. Solo nel 2026, l’azienda fornirà più di 7 milioni di componenti e sistemi per veicoli elettrici e ibridi in tutto il mondo. Nel mercato cinese, leader a livello globale, Bosch rifornisce oltre 30 case automobilistiche.

Bosch continua a migliorare costantemente i propri motori elettrici. L’azienda offre soluzioni di propulsione elettrica adatte a ogni tipologia di veicolo, dalle utilitarie alle auto sportive. I suoi ingegneri sono riusciti a ridurre le perdite di efficienza dei motori elettrici fino al 30%, ottimizzando in modo significativo le lamiere elettriche, le bobine e in particolare il sistema di raffreddamento. Per le auto elettriche piccole e compatte, le bobine dello statore in alluminio risultano più adatte rispetto a quelle in rame, consentendo di ridurre costi e peso. Per i veicoli sportivi, invece, Bosch è in grado di aumentare la densità di potenza del motore elettrico fino al 50% (fino a 16 kW/kg). Nel 2025 Bosch ha introdotto un e-axle realizzato con una lega di magnesio, che consente di ridurre il peso dell’alloggiamento di circa un quinto. La tendenza verso soluzioni sempre più integrate, che combinano più funzioni in un unico alloggiamento, mira a ottimizzare spazio, peso e costi. Per questo Bosch offre diverse soluzioni modulari che i costruttori possono integrare in modo flessibile nei propri modelli. L’e-axle 6-in-1 riunisce motore elettrico, trasmissione, inverter, caricatore di bordo, converter DC/DC e unità di distribuzione dell’energia. Questo sistema entrerà in produzione di serie presso clienti cinesi già nel corso dell’anno.

foto: ufficio stampa Bosch Italiaù

(ITALPRESS).