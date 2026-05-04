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A Miami vince (ancora) Kimi Antonelli: “La dedico ad Alex Zanardi”

Il bel gesto del pilota Mercedes sempre più leader del Mondiale. Sprofondo rosso, male le Ferrari

di Pietro Pertosa - 4 Maggio 2026

A Miami vince ancora Kimi Antonelli e il pilota italiano dedica il trionfo nel gran premio americano allo scomparso Alex Zanardi. Un bel gesto del giovanissimo campione che la Ferrari ha saputo lasciarsi scippare dalla (ben più) lungimirante Mercedes. Antonelli vince e si piazza davanti alla doppietta McLaren che porta sul podio sia Lando Norris che Oscar Piastri, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Appena fuori dal podio c’è l’altra guida Mercedes, George Russell.

Antonelli vince e la dedica a Zanardi

La vittoria di Kimi Antonelli rende più dolce la giornata “italiana” dei motori e la dedica a Zanardi commuove il mondo intero. “Dedico la vittoria ad Alex Zanardi”, ha detto Kimi Antonelli subito dopo la gara ai microfoni di Sky Sport. A cui, poi, ha espresso il suo auspicio per il resto del campionato: “Bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo e dobbiamo alzare l’asticella perché sicuramente George (il compagno di squadra, Russell, ndr) andrà fortissimo in Canada”.

Ferrari, dove sei?

Le Rosse speravano di fare qualcosa in più e invece il primo a tagliare il traguardo è stato Lewis Hamilton, sesto. Charles LeClerc si è piazzato poco più sotto, all’ottavo posto. Non è stata di certo una giornata da ricordare in casa Ferrari. Che, però, almeno può consolarsi con la seconda posizione nel campionato costruttori. Per quello piloti, invece, non sembra esserci spazio. LeClerc è pur terzo ma il divario con i primi due, Antonelli e Russell, è già ampio. Kimi Antonelli, però, pensa al presente, si gode la vittoria a Miami e la dedica a Zanardi.