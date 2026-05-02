Attualità

È morto Alex Zanardi: aveva 59 anni

di Eleonora Ciaffoloni - 2 Maggio 2026

Il mondo dello sport italiano è in lutto: è morto a 59 anni Alex Zanardi, una delle figure più straordinarie e rappresentative degli ultimi decenni. Ex pilota automobilistico, con esperienze anche in Formula 1, Zanardi aveva già scritto pagine importanti nella storia dello sport italiano prima che la sua vita venisse sconvolta da un drammatico incidente che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

Da quel momento, però, la sua storia si è trasformata in qualcosa di ancora più grande. Con una forza d’animo fuori dal comune e una determinazione incrollabile, Zanardi ha saputo reinventarsi completamente, diventando un simbolo dello sport paralimpico. Grazie alla handbike ha conquistato risultati straordinari, tra cui quattro medaglie d’oro paralimpiche e numerosi titoli mondiali, dimostrando che i limiti possono essere superati con coraggio e dedizione.

Ma oltre ai successi sportivi, ciò che lo ha reso davvero unico è stata la sua capacità di trasmettere speranza e motivazione. Zanardi è stato un esempio vivente di resilienza, capace di ispirare milioni di persone, dentro e fuori dal mondo dello sport, a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.

Il 19 giugno 2020, mentre era impegnato proprio sulla sua amata handbike, un nuovo, grave incidente lo ha costretto a una lunga battaglia tra la vita e la morte, lasciandolo in coma. Da allora, il suo percorso è stato seguito con apprensione e affetto da tutto il Paese.

Oggi arriva la notizia della sua scomparsa, che lascia un vuoto profondo. L’intero panorama sportivo è in lutto per la perdita non solo di un grande atleta, ma di un uomo capace di incarnare valori universali come il coraggio, la perseveranza e la voglia di vivere. La sua eredità resterà viva nel cuore di chiunque abbia trovato in lui un motivo per credere nell’impossibile.