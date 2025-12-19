Torino

A Mirafiori nuova sede della polizia locale

di Redazione - 19 Dicembre 2025

La zona sud di Torino si dota di un nuovo presidio della Polizia Locale. È stato inaugurato il nuovo spazio dedicato all’Aliquota Pronto Impiego Sud, realizzato presso il Centro Civico della Circoscrizione 2, in strada comunale di Mirafiori 7. Alla cerimonia di taglio del nastro, accompagnata dalle esecuzioni della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale, hanno partecipato il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Marco Porcedda, il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi, il comandante del Corpo di Polizia Locale Roberto Mangiardi e il vicecomandante vicario Alessandro Parigini.

L’Aliquota di Pronto Impiego della Polizia Locale è una struttura specializzata negli interventi operativi e urgenti sul territorio, impegnata in attività di controllo straordinario, sicurezza stradale e gestione di eventi. Opera frequentemente in modalità interforze ed è organizzata in sezioni dedicate, così da garantire risposte rapide e altamente specializzate. La nuova sede nasce per rispondere in modo puntuale alle esigenze della zona sud della città, attraverso una collocazione logistica strategica a Mirafiori Sud, e si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione della struttura operativa del Corpo di Polizia Locale. L’obiettivo è rafforzare il controllo del territorio, incrementare il presidio di prossimità e abbassare l’età media del personale in servizio. Nella nuova sede opereranno complessivamente 40 agenti, di cui 32 di recente assunzione e 8 istruttori con maggiore esperienza, che hanno completato nei mesi scorsi la formazione operativa presso l’Aliquota Pronto Intervento Nord.

“Mirafiori e la zona sud – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – sono al centro dell’impegno dell’amministrazione che vede i quartieri come fulcro di una più ampia strategia urbanistica, ben delineata dal nuovo piano regolatore generale approvato ieri, dove le cittadine e i cittadini possano fruire dei servizi essenziali in tutte le diverse zone della città. Nei mesi scorsi abbiamo inaugurato un nuovo servizio bibliotecario in via Negarville, poi la biblioteca civica Cesare Pavese, completamente rinnovata grazie ad un importante intervento di riqualificazione. Oggi, come ci eravamo impegnati a fare con le cittadine e i cittadini della zona sud, riportiamo un presidio fisso della Polizia Locale su questo territorio. Svolgerà un’importante attività di controllo e di prossimità: gli uomini e le donne della nostra Polizia Locale rappresentano il primo contatto con la comunità cittadina e siamo certi che la loro presenza darà una risposta concreta alle istanze di sicurezza e ascolto della zona sud della città”.

Per l’attivazione della nuova sede sono stati effettuati interventi di adeguamento dei locali situati al piano interrato del Centro Civico della Circoscrizione 2, precedentemente utilizzati come uffici e magazzini, per un investimento complessivo di circa 80mila euro. Il presidio sarà impegnato in attività legate alla viabilità e al controllo del territorio. Gli agenti opereranno su strada a supporto dei comandi territoriali di Santa Rita, Pozzo Strada, San Salvario, Nizza, Prima/Centro e del Comando centrale, collaborando inoltre alla gestione degli eventi nella zona sud della città. L’attività di front-office rivolta ai cittadini continuerà a essere garantita dal personale della Sezione Territoriale, secondo le consuete modalità: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 e il venerdì dalle 8 alle 15.

«Abbiamo rispettato la promessa fatta ai residenti. Alla fine dello scorso anno avevamo annunciato l’attivazione di un nuovo presidio della nostra Polizia Locale – afferma l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Marco Porcedda – e oggi rispettiamo quell’impegno inaugurando l’Aliquota Pronto Impiego, che riveste un’importanza cruciale per la sicurezza urbana. Era uno degli obiettivi strategici per il 2025, strettamente correlato ad offrire più presidio al territorio della zona sud. L’importanza di questa nuova sede deriva dalla necessità di una risposta rapida ed efficace a una serie di situazioni critiche che vanno oltre la normale amministrazione del traffico e dei regolamenti locali. Grazie al nuovo presidio si incrementerà la sicurezza di prossimità, creando un legame diretto e fiduciario tra le forze dell’ordine e la comunità locale e offrendo una risposta ai problemi quotidiani che incidono sulla qualità della vita e sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini».

«Grazie a tutta la comunità di Mirafiori presente oggi – ha detto il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi – Con l’apertura del presidio si chiude un’altra pagina importante delle opere strategiche per questo quartiere. Dal 2020 il Comando di Polizia Locale di via Morandi 10 era chiuso. Ora lì dentro ha riaperto una scuola, che a pieno regime avrà 300 studenti. In questi anni i residenti hanno continuato a chiedere un presidio di sicurezza e prossimità: un desiderio che oggi si esaudisce con questa inaugurazione. A Mirafiori avremo maggiore sicurezza e più vivibilità con una presenza importante di agenti sul nostro territorio».

Soddisfazione anche da parte del comandante della Polizia Locale Roberto Mangiardi: “L’apertura di questa nuova sede operativa rappresenta un momento significativo per la nostra comunità e per l’intero corpo di Polizia Locale. Si tratta di un investimento concreto in sicurezza, prossimità e qualità dei servizi, che ci permette di essere ancora più vicini ai cittadini, alle loro esigenze e al loro vissuto quotidiano, pensato per garantire una presenza più capillare sul territorio, tempi di intervento più rapidi e una maggiore capacità di prevenzione. Ringrazio l’Amministrazione comunale per il sostegno, gli uffici tecnici e le donne e gli uomini della Polizia Locale che, con professionalità e dedizione, ogni giorno contribuiscono alla sicurezza della città. La nostra missione resta quella di tutelare la convivenza civile, promuovere la legalità e offrire ai cittadini un servizio moderno, efficiente e umano. Questa sede è un passo importante in quella direzione”.

«Siamo orgogliosi di questo nuovo presidio che – afferma Alessandro Parigini vicecomandante vicario della Polizia Locale – grazie ai 40 nuovi operatori, giovani fortemente motivati, rappresenta un centro di ascolto rivolto al territorio e ai problemi dei cittadini del quartiere».

