Esteri

Washington, Trump si addormenta alla cerimonia dell’11 settembre

di Flavia Romani - 12 Settembre 2026

Occhi chiusi, testa leggermente inclinata e un’espressione che ha fatto pensare a un momento di stanchezza. Bastano pochi secondi di ripresa perché Donald Trump finisca al centro delle polemiche durante la commemorazione per il 25° anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001.

Il presidente degli Stati Uniti ha partecipato alla cerimonia al Pentagono insieme alla first lady Melania Trump, seduta al suo fianco. Durante uno dei momenti dedicati al ricordo delle vittime, le telecamere hanno ripreso Trump con gli occhi chiusi e il capo abbassato che si addormenta. Le immagini sono state rapidamente rilanciate sui social, dove hanno suscitato migliaia di commenti.

Il video diventa virale

In rete diversi utenti hanno interpretato quelle immagini come il segnale di un possibile colpo di sonno, criticando il comportamento del presidente in una circostanza particolarmente solenne. Il filmato, condiviso da numerosi account e media online, ha trasformato una breve sequenza della cerimonia in uno dei principali argomenti di discussione della giornata.

Il contesto ha contribuito ad alimentare le polemiche. La commemorazione si è infatti svolta al Pentagono, uno dei luoghi direttamente colpiti dagli attentati dell’11 settembre. Qui, dopo che il volo American Airlines 77 venne dirottato e fatto schiantare contro l’edificio, persero la vita 184 persone.

Il messaggio del presidente

Trump e Melania hanno preso parte alla cerimonia insieme ai vertici dell’amministrazione e della Difesa americana. Nel corso dell’evento sono state ricordate le vittime dell’attacco, oltre al lavoro svolto da militari, vigili del fuoco, soccorritori e forze dell’ordine.

Nel suo intervento, Trump ha richiamato il principio del “mai dimenticare”, collegando la memoria dell’11 settembre alla lotta contro il terrorismo e alle sfide della politica estera statunitense.

A finire sotto i riflettori, però, sono state soprattutto quelle immagini. Un episodio di pochi secondi che ha riacceso il dibattito sul comportamento del presidente durante gli appuntamenti pubblici e che, proprio per il luogo e il significato della cerimonia, ha assunto un peso particolare.