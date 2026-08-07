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Addio Abbe Lane: ci conquistò con il cha cha cha

Negli anni '50 e '60 trovò in Italia una seconda patria artistica, diventando una delle primissime dive straniere della neonata televisione della Rai e del cinema nostrano

di Dave Hill Cirio - 7 Agosto 2026

L'attrice, ballerina e cantante di New York, Abbe Lane

Addio ad Abbe Lane: morta a 93 anni l’attrice e regina del cha cha cha che conquistò l’Italia.

Addio Abbe Lane

Il mondo dello spettacolo internazionale piange la scomparsa di Abbe Lane (spesso cercata come Abby Lane). Celebre attrice, cantante e showgirl statunitense, negli anni Cinquanta e Sessanta divenne un’icona di bellezza e talento tra Hollywood, Broadway e la televisione italiana.

L’artista è morta all’età di 93 anni nella sua casa di Los Angeles. La notizia del decesso, avvenuto il 25 aprile scorso, è stata resa nota soltanto nelle ultime ore dal figlio Steven Leff al The Hollywood Reporter.

Chi era Abbe Lane: la carriera tra Broadway, Hollywood e la tv italiana

Nata a Brooklyn il 14 dicembre 1932 con il nome di Abigail Francine Lassman, Abbe Lane iniziò la sua carriera giovanissima nel mondo della radio e del teatro musicale. La vera svolta arrivò nei primi anni ’50 quando fu notata dal celebre direttore d’orchestra Xavier Cugat, con cui si sposò nel 1952.

Insieme a Cugat, Abbe Lane si impose come la “regina del cha cha cha”, ammaliando i palcoscenici internazionali con la sua presenza scenica, il ritmo travolgente e una sensualità elegante.

Il successo in Italia con Totò, De Sica e Sordi

Negli anni ’50 e ’60, Abbe Lane trovò in Italia una seconda patria artistica, diventando una delle primissime dive straniere della neonata televisione della Rai e del cinema nostrano.

Tra i suoi successi principali nel cinema italiano, i film con Totò

Ha recitato accanto al Principe della risata in commedie cult come Totò, Peppino e le fanatiche e Totòtruffa 62.

Ha lavorato sul set con maestri del nostro cinema del calibro di Vittorio De Sica e Alberto Sordi.

La TV italiana

a sua presenza nei varietà dell’epoca scatenò anche qualche polemica con la censura della Rai per la sua carica seduttiva e costumi giudicati audaci per l’epoca.

La vita privata e gli ultimi anni

Dopo il turbolento divorzio da Xavier Cugat negli anni ’60, Abbe Lane si risposò con l’agente teatrale Perry Leff, con cui è rimasta legata fino alla scomparsa di lui nel 2020.

Negli anni novanta pubblicò anche un romanzo autobiografico dal titolo But Where Is Love?. Vi ripercorreva le ombre e le luci della sua giovinezza sotto i riflettori.

Con la sua morte, si chiude un altro capitolo dell’epoca d’oro dell’intrattenimento italo-americano.