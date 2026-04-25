Abu Mazen vota alle municipali in Cisgiordania: “Siamo democratici”

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Il presidente Anp e leader Fatah in un seggio ad Al-Bireh

di Askanews - 25 Aprile 2026

Al-Bireh (Cisgiordania), 25 apr. (askanews) – Il presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen) si è recato in una scuola di Al-Bireh per votare alle elezioni municipali in Cisgiordania, le prime dall’inizio della guerra a Gaza.

“Innanzitutto, siamo molto felici di poter esercitare la democrazia nonostante tutte le difficoltà che affrontiamo a livello locale e internazionale”, ha commentato ai microfoni di Palestine Tv.

“Possiamo dire al mondo: siamo democratici, crediamo nella democrazia, crediamo nel pluralismo e meritiamo uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale”, ha aggiunto il 90enne presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) dal 2005 e leader di Fatah, principale partito palestinese.