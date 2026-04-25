Cronaca

Spari al corteo di Roma: due feriti da colpi ad aria compressa

L'azione sarebbe stata compiuta da due individui a bordo di uno scooter, lesioni superficiali per le due persone colpite

di Dave Hill Cirio - 25 Aprile 2026

La manifestazione per l'81esimo anniversario della Liberazione a Rom

Spari al termine del corteo per il 25 Aprile a Roma: colpi di pistola ad aria compressa al Parco Schuster: feriti due manifestanti, indaga la Digos.

Spari a Roma

Nel corso della mattinata, un episodio di violenza nei pressi di Parco Schuster, a Roma, a margine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Due persone lievemente ferite dopo colpi esplosi con una pistola ad aria compressa.

L’aggressione, avvenuta in un momento ancora di grande affluenza, generando panico tra i presenti che avevano appena partecipato alla manifestazione ufficiale.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto e quanto riferito dalle vittime agli inquirenti, l’azione ad opera di due individui a bordo di uno scooter. I soggetti si sono avvicinati ai manifestanti, hanno esploso i colpi a distanza ravvicinata e si sono immediatamente dileguati nel traffico cittadino facendo perdere le proprie tracce.

I due feriti sono stati medicati per lesioni superficiali causate dai proiettili metallici. Le loro condizioni non destano preoccupazione, ma l’evento ha richiesto l’intervento immediato delle autorità.

Le indagini

Sul caso sono state avviate indagini serrate coordinate dalla Digos e dagli agenti del Commissariato Colombo. Gli investigatori hanno già provveduto all’ascolto formale delle vittime e dei testimoni oculari per raccogliere dettagli utili all’identificazione del modello di scooter e dei responsabili.

Un contributo fondamentale alle indagini è atteso dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona, che potrebbero aver ripreso le fasi dell’agguato e il percorso di fuga degli aggressori.