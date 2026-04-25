Ambiente

Primavera, boschi risvegli

La stagione riparte e i boschi tornano a vivere.

di Gianluca Pascutti - 25 Aprile 2026

Con l’arrivo dei primi caldi e delle piogge di aprile, i boschi entrano in una fase di risveglio potente e rapidissima. Il sottobosco si illumina di germogli, le lettiere umide si scaldano, le radure si riempiono di profumi. è il momento in cui la vita riparte, spesso in modo quasi impercettibile, ma con una forza che chi frequenta i boschi riconosce subito. La primavera è la stagione delle prime nascite, delle apparizioni improvvise, delle primizie più delicate e ricercate.

Il ritorno dei funghi primaverili

Con aprile si apre la stagione delle spugnole, protagoniste assolute del periodo. Emergono nei terreni umidi, lungo i corsi d’acqua, nei boschi misti e nelle zone disturbate dal disgelo. Le loro forme alveolate, bionde o scure, segnano l’inizio della vera attività micologica dell’anno. Accanto a loro compaiono le verpe, più esili e fragili, che prediligono gli stessi ambienti freschi e ombrosi.

Dalla seconda metà di aprile entra in scena il prugnolo, fungo amatissimo e simbolo della primavera. Cresce in prati, pascoli e margini di bosco, formando cerchi o lunghe linee nel terreno. Il suo profumo intenso lo rende una delle specie più ricercate del periodo. Nei boschi di conifere più freschi resistono ancora i marzuoli, nati tra marzo e aprile e capaci di fruttificare fino a maggio nelle lettiere profonde. Con l’avanzare della stagione, soprattutto nelle zone più calde e a bassa quota, possono comparire i primi porcini estatini, anticipi di una stagione che esploderà più avanti.

Erbe spontanee che profumano i boschi

La primavera è anche il momento migliore per le erbe spontanee commestibili, che in aprile e maggio raggiungono la loro massima tenerezza. Nei boschi umidi e ombrosi cresce l’acetosella, con il suo sapore acidulo e rinfrescante. Nei prati e nelle radure si trovano ortica, tarassaco, cicoria selvatica, borragine, malva, piantaggine, tutte ricchissime di nutrienti e perfette per zuppe, frittate e ripieni. Nei boschi più freschi si diffonde l’aroma dell’aglio orsino, una delle piante più riconoscibili della stagione, ideale per pesti e insalate. Nei terreni incolti spuntano gli asparagi selvatici, sottili e intensi, mentre lungo siepi e recinzioni si arrampicano i teneri germogli di luppolo selvatico, protagonisti di risotti e frittate primaverili.

Frutti di bosco, le prime dolcezze dell’anno

Aprile e maggio segnano l’inizio della stagione dei frutti di bosco, anche se la maturazione piena arriverà più avanti. Nei sentieri luminosi e nei boschi chiari compaiono le prime fragoline di bosco, piccole, profumatissime, spesso nascoste tra le foglie. I germogli di rovo sono già commestibili in primavera, mentre i frutti matureranno in estate. A maggio fiorisce il sambuco, i cui fiori sono utilizzati per sciroppi, fritti e preparazioni aromatiche. Le piante di mirtilli, lamponi, ribes e uva spina sono già riconoscibili nel sottobosco ma i frutti arriveranno da giugno in poi.

Massima attenzione

La primavera offre una ricchezza straordinaria, ma richiede attenzione e competenza. La raccolta di funghi, erbe e frutti spontanei deve essere sempre effettuata con prudenza, riconoscendo con certezza ogni specie ed evitando qualsiasi dubbio. Molti errori di identificazione possono portare ad avvelenamenti gravi, quando non si è sicuri, è sempre meglio non raccogliere.