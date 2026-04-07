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Accoltella genitori e fratellino: fermato 21enne

Avrebbe confessato di aver premeditato il gestro

di Dave Hill Cirio - 7 Aprile 2026

Una notte di sangue a Fano, alle 3:50 in un appartamento di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni di origine bengalese accoltella la propria famiglia: genitori e fratellino. Con i fendenti, colpiti il padre (46 anni), la madre (43 anni) e il fratellino di soli 10 anni.

Accoltella genitori e fratellino: l’aggressione e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è stato lanciato dalla madre, che nonostante le ferite è riuscita a chiedere aiuto verso le 4:15. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Fano.

I residenti nella zona, hanno descritto scene drammatiche: “Abbiamo visto uscire il padre sulla barella: era cosciente ma completamente insanguinato”, ha riferito una vicina a Il Resto del Carlino. Anche il fratellino di 10 anni è stato trasportato d’urgenza.

Tutti e tre i feriti sono stati trasferiti all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Le condizioni più critiche riguarderebbero il padre e il bambino, entrambi in prognosi riservata, mentre la madre non sarebbe in pericolo di vita.

Il fermo e il movente

L’aggressore, un giovane di 21 anni (che avrebbe compiuto gli anni tra pochi giorni), è stato fermato dai militari dell’Arma poco dopo l’accaduto. Al momento del fermo, il ragazzo non avrebbe opposto resistenza. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe confessato un intento premeditato, dichiarando di voler compiere il gesto “da tempo”.

Attualmente il giovane si trova in stato di fermo con l’accusa di tentato triplice omicidio. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire il contesto familiare e comprendere il movente che ha scatenato una tale violenza. L’arma del delitto è stata sequestrata e l’appartamento è ora sotto rilievo da parte della scientifica.

Una comunità sotto shock

La notizia ha destato profondo scalpore a Fano, dove la famiglia è conosciuta come integrata e tranquilla. Le indagini proseguono serrate per chiarire se vi fossero stati segnali premonitori o tensioni pregresse mai denunciate che possano spiegare il folle gesto di questa notte.