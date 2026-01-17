Cronaca

Accoltellato davanti al liceo a Sora: studente ferito, aggressore in fuga

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate non gravi

di Giorgio Brescia - 17 Gennaio 2026

A Sora in provincia di Frosinone un giovane studente è stato accoltellato questa mattina davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli al termine di una lite con un altro ragazzo. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate non gravi (guaribilità stimata in 10 giorni) dai medici. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, analizzando testimonianze e video di sorveglianza.

Dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto questa mattina davanti al Liceo Artistico di Sora, quando dopo una discussione — ancora in fase di verifica — uno studente è stato accoltellato al collo da un altro giovane. Testimoni oculari hanno subito chiamato i militari e i soccorsi. L’aggressore, che ha colpito e poi si è allontanato subito dopo, è al momento ricercato.

Soccorsi e condizioni dello studente accoltellato

Il ragazzo ferito, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora. Qui, medicato e i sanitari hanno stabilito una prognosi di circa 10 giorni per le escoriazioni e la ferita riportata al collo. Le autorità sanitarie locali confermano che non ci sono segni di pericolo di vita, ma resta alta l’attenzione sull’uso di armi bianche in contesti scolastici.

Indagini in corso e ricerca dell’aggressore a Sora

Con i carabinieri della Compagnia di Sora, le indagini in corso. Raccolte le dichiarazioni dei presenti e acquisiti i filmati di videosorveglianza pubblica e privata nella zona per identificare il responsabile. Non stata ancora diffusa una descrizione dell’aggressore né chiarito un movente certo. Gli inquirenti lavorano per ricostruire rapidamente la dinamica e rintracciare il giovane.

Reazioni e sicurezza nelle scuole

L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità scolastica e tra i residenti di Sora, evidenziando la necessità di rafforzare la sicurezza nei pressi degli istituti e aumentare la vigilanza su comportamenti violenti tra giovani. I dirigenti scolastici e le forze dell’ordine locali hanno lanciato un appello alla collaborazione dei testimoni per fornire elementi utili alle indagini.