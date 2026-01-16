Cronaca

Studente accoltellato a scuola a La Spezia. E’ grave

di Giuseppe Ariola - 16 Gennaio 2026

Momenti di grande paura questa mattina a La Spezia, dove uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato all’interno della scuola durante l’orario di lezione. L’episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno all’istituto professionale Einaudi-Chiodo, in circostanze che sono ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, ancora frammentaria, il giovane sarebbe stato colpito da un altro studente al termine di una lite scoppiata all’interno della scuola. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, i sanitari della Croce Rossa e l’automedica del 118. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi a causa della copiosa perdita di sangue.

La corsa in ospedale

Il ferito è stato trasportato in Ospedale Sant’Andrea in codice rosso. Una volta arrivato al pronto soccorso, è stato ricoverato in prognosi riservata. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo, mentre cresce l’apprensione tra familiari, compagni di scuola e docenti. L’episodio ha immediatamente acceso i riflettori su questo inquietante caso di accoltellamento a scuola a La Spezia, riportando al centro del dibattito il tema della sicurezza negli istituti scolastici e del disagio giovanile. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e studenti presenti al momento dei fatti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire il movente dell’aggressione.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Pierluigi Peracchini, che ha espresso profonda preoccupazione per le condizioni del giovane. “A lui e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà. Condanno con fermezza quanto accaduto, che rappresenta un dolore enorme per tutta la nostra comunità. Ci impegniamo quotidianamente a fornire modelli positivi ai nostri ragazzi. Ora spero solo, con tutto il cuore, che il ragazzo ferito si salvi”, ha dichiarato il primo cittadino . L’area della scuola è rimasta presidiata a lungo dalle forze dell’ordine. Le indagini proseguono senza sosta per fare piena luce su un fatto che ha sconvolto l’intera città.