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Accordo tra ITA Airways e Aeroitalia per sviluppare collaborazioni commerciali

di Italpress - 4 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways e Aeroitalia hanno sottoscritto un accordo avente come scopo quello di sviluppare collaborazioni commerciali. Le due Compagnie adotteranno un approccio progressivo alla cooperazione commerciale, avviando prioritariamente un accordo di interlinea esteso all’intero network, che sarà attivo a partire dal mese di luglio coprirà la parte restante della Summer 26 e la Winter 26/27. Uno Special Prorate Agreement (SPA) permetterà, inoltre, di ampliare l’offerta per i passeggeri e riguarderà il traffico in connessione. Sulla base dei risultati di queste collaborazioni iniziali si valuteranno eventuali ulteriori iniziative di collaborazione.

L’accordo evidenzia la volontà di ITA Airways e Aeroitalia di continuare a investire nel miglioramento complessivo delle proprie offerte, avendo sempre l’interesse del Cliente e la connettività dei territori al primo posto. In particolare, la collaborazione permetterà, una volta che sarà completata l’implementazione tecnica, di incrementare anche la connettività via Roma Fiumicino da e verso la Sardegna, garantendo ai beneficiari della continuità territoriale e, più in generale, ai cittadini italiani una maggiore facilità di spostamento e un rafforzamento dell’offerta di connessioni da parte di entrambi i vettori con “COA italiano”.

“Con la sigla dell’accordo con Aeroitalia, ITA Airways accelera una strategia già avviata con altre partnership” ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “L’intesa con Aeroitalia segnala che la rotta scelta è ormai chiara: più connessioni capaci di alimentare il network intercontinentale, più presidio del mercato domestico ed europeo, più efficienza industriale. Una formula che sintetizza l’idea di un hub centrale forte, alimentato non solo dalla flotta propria ma anche da una rete flessibile di alleanze, pensata per allargare il bacino commerciale, migliorare i riempimenti senza appesantire la capacità diretta e consolidare il ruolo di ITA nel disegno industriale del gruppo Lufthansa”.

“Siamo lieti di avviare questa collaborazione strategica con ITA Airways, che rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento dell’accessibilità e della mobilità nel nostro Paese” ha spiegato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia. “Questa intesa rafforza la nostra missione di offrire soluzioni di viaggio sempre più flessibili e competitive, potenziando la connettività territoriale e favorendo la crescita del turismo e dell’economia italiana. Lavoreremo con grande determinazione per rendere operative ed efficaci tutte le sinergie previste nell’accordo, nell’interesse dei nostri passeggeri. Siamo certi che tale collaborazione costituirà un’importante opportunità di crescita, generando valore aggiunto per il sistema Paese”.

La partnership con Aeroitalia fa seguito a quelle con altri vettori aerei e operatori ferroviari ed è un’ulteriore testimonianza dell’impegno a garantire connessioni sempre più capillari sul territorio italiano, potenziando al tempo lo sviluppo della mobilità e del turismo in Italia.

– foto ufficio stampa ITA Airways –

(ITALPRESS).