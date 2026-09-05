Torino

Aggredisce la barista dopo il furto di due lattine e fugge sul tram: arrestato

di Redazione - 5 Settembre 2026

Prima prende due lattine dal frigorifero di un bar senza pagare, poi sferra un pugno alla barista che prova a fermarlo. Scatta così la fuga, ma viene bloccato poco dopo dalla polizia. È successo nel centro di Torino, in un bar di via Cernaia. Tutto parte da una segnalazione alla Centrale Operativa per una rapina appena avvenuta nel locale. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe preso due lattine dal frigorifero senza pagare. La barista lo segue fuori nel tentativo di fermarlo e, in piazza XVIII Dicembre, l’uomo la colpisce al volto con un pugno, facendola cadere a terra.

Da lì è partita la fuga, interrotta poco dopo da un agente della Polizia di Stato libero dal servizio e in forza al Commissariato Madonna di Campagna, che ha assistito alla scena e si è subito messo all’inseguimento. Il ragazzo ha raggiunto la fermata “Questura” ed è salito a bordo di un tram, ma il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha fatto chiudere le porte del mezzo, bloccandolo fino all’arrivo della Volante dell’UPGSP.

Durante la perquisizione, nella tasca dei pantaloni è stato trovato un tagliaunghie con lima estraibile e punta già fuori, poi sequestrato perché ritenuto un oggetto atto ad offendere. Terminati gli atti, il 27enne è stato portato alle Camere di Sicurezza di San Paolo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari.

VI.G

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