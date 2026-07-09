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Addio a Bonnie Tyler, la voce di Total Eclipse of the Heart

L'artista aveva 75 anni. Il decesso in Portogallo. La famiglia chiede di rispettare la privacy

di Maria Graziosi - 9 Luglio 2026

Addio a Bonnie Tyler, la cantante aveva 75 anni. Autentica icona della musica pop, voce indimenticabile di grandi successi divenuti simbolo stesso della loro epoca, si è spenta a seguito di una malattia. L’annuncio della scomparsa è arrivato dai social, in un post che è stato affidato alla rete dalla famiglia dell’artista di origini gallesi. I parenti hanno, inoltre, chiesto di mantenere un certo riserbo e di rispettare la privacy loro e dell’artista stessa.

Addio a Bonnie Tyler

L’annuncio dei familiari di Bonnie Tyler ha commosso il pubblico che non ha mai lasciato le sue hit e le sue canzoni e, nel tempo, le è stata vicino. “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che Bonnie è deceduta inaspettatamente la scorsa notte in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. A breve rilasceremo un’ulteriore dichiarazione ma per ora chiediamo privacy per affrontare questa tragedia”. Un dolore, quello dei familiari, che vuole restare, giustamente, intimo. Ma di cui è stato necessario dar conto ai milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

Le hit indimenticabili

Bonnie Tyler è stata la voce degli anni ’80 e ’90. Alcuni dei suoi dischi hanno venduto milioni e milioni di copie. Le sue hit più famose sono ancora adesso compulsate in rete e ascoltate da generazioni diverse unite nell’apprezzare la sua musica. Il suo nome è famosissimo ancora. Ma non è quello reale. Si chiamava Gaynor Hopkins, era nata a Swansea l’8 giugno 1951. Interprete di brani di grande successo come Total Eclipse of the Heart e It’s a Heartache, che da soli hanno venduto circa 12 milioni di copie, nella sua carriera ha pubblicato 20 album. Nel 2013, dopo quasi 40 anni di attività artistica, ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con il brano Believe in Me.

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