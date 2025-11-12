Attualità

Addio a Franco Orsi, l’ex senatore Pdl muore a 59 anni

Fatale un malore in casa, lutto nella politica ligure. Il cordoglio del presidente Bucci

di Maria Graziosi - 12 Novembre 2025

Lutto nel mondo della politica ligure: è morto a soli 59 anni Franco Orsi, già sindaco di Albisola Superiore nel Savonese nonché ex senatore nelle fila del vecchio Popolo della Libertà. A stroncarlo è stato un malore, in casa sua, nella serata di ieri a Sassello in provincia di Savona. La notizia della morte dell’ex senatore, che era stato già vicepresidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005, ai tempi della presidenza di Sandro Biasotti.

Addio a Franco Orsi, il cordoglio della politica ligure

La scomparsa di Franco Orsi ha commosso la politica in Liguria. Il presidente della Regione Marco Bucci ha espresso in una nota il suo cordoglio: “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore”. Quindi ha aggiunto: “Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore.

Il lutto dell’ex ministro Scajola

Claudio Scajola, ex ministro e oggi sindaco di Imperia, ha affidato il suo dolore a un messaggio istituzionale: “Ho conosciuto Franco Orsi oltre trentacinque anni fa. Fin dagli inizi si era distinto come uno dei giovani politici più promettenti. Un amministratore preparato, sempre attento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. Lo indicai per il Senato, dove divenne il più giovane senatore e si fece subito apprezzare da tutti per competenza e serietà”. E ancora ha ricordato: “In quegli anni ha saputo rappresentare con dedizione la Liguria, affrontando con impegno i temi più importanti per il nostro territorio. Ovunque abbia svolto il suo ruolo, si è fatto stimare per la serietà e l’impegno profuso. La sua scomparsa mi addolora profondamente. Sono vicino ai suoi cari in questo momento di grande dolore”.