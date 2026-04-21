Attualità

L’ultimo saluto a Liliana Resinovich

La salma rientra a Trieste dopo la nuova autopsia. Cerimonia riservata e clima di attesa nell’indagine.

di Marzio Amoroso - 21 Aprile 2026

Questa mattina Trieste ha salutato ancora una volta Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni, una vicenda che continua a sfuggire a ogni spiegazione definitiva nonostante siano trascorsi più di cinque anni. La cerimonia, discreta e riservata, si è tenuta nella cappella del cimitero di Sant’Anna, dove una piccola cerchia di familiari e persone vicine ha voluto accompagnarla nel nuovo luogo di sepoltura.

Visintin invitato dai parenti di Lilliana a non presentarsi

Tra i presenti non figurava il marito, Sebastiano Visintin, tuttora l’unico indagato nell’inchiesta per omicidio coordinata dalla pm Ilaria Iozzi. All’esterno, invece, una nutrita presenza di giornalisti — dalle testate locali fino ai media nazionali — ha seguito ogni momento della mattinata, segno di un caso che continua a catalizzare l’attenzione pubblica.

La seconda autopsia che ha riaperto il caso

Il nuovo funerale si è reso necessario dopo il rientro della salma a Trieste, al termine del lungo periodo trascorso a Milano per la seconda autopsia, l’esame condotto dalla dottoressa Cristina Cattaneo che ha riaperto nuovi scenari investigativi e dato impulso alla seconda fase dell’indagine. Con questa nuova sepoltura, la città prova a restituire un luogo definitivo a Liliana, mentre la verità sulla sua morte resta ancora sospesa.

La morte di Sterpin, l’amico storico che non ha visto l’ultimo addio

Claudio Sterpin, storico amico di Liliana Resinovich, è stato per anni una figura centrale nella sua vita e nella ricostruzione della vicenda legata alla sua scomparsa. Ex maratoneta triestino, noto nell’ambiente sportivo cittadino, aveva riallacciato con Liliana un rapporto stretto negli ultimi tempi. Dopo la morte della donna, Sterpin era diventato una delle voci più attive nel chiedere chiarezza sul caso. È morto poco tempo fa all’ospedale di Cattinara dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.