Addio a Livio Berruti, campione olimpico torinese
E’ morto a 87 anni a Torino il campione olimpico dei 200 metri di Roma 1960 (nella foto), Livio Berruti. Nel 2006 fu uno degli otto italiani porta-bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali torinesi. I funerali si svolgeranno in forma privata.
Commenta il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo:
“Dopo essere divenuto noto in tutto il mondo per il risultato alle Olimpiadi di Roma nel 1960 fu tra i protagonisti più attivi quando la fiaccola olimpica si accese nella nostra città, nel 2006, ricordandoci che le Olimpiadi sono un momento di sport ma anche un potente messaggio di fratellanza e di pace in tutto il mondo”.
Il CONI scrive: “Addio a Livio Berruti, olimpionico a Roma 1960. Campione inarrivabile. Bandiere a mezz’asta al CONI e minuto di silenzio.
Il mondo dello sport italiano saluta una delle sue più grandi icone, protagonista di una pagina indimenticabile della storia olimpica”.
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