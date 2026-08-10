Boom prezzo oro: cosa succede sul mercato?
Il fenomeno aumenta il valore dei portafogli di chi possiede già oro fisico o strumenti finanziari collegati al metallo prezioso. E accresce l'interesse dei risparmiatori verso forme di investimento difensive
Il prezzo dell’oro sta toccando livelli da record, superando la soglia dei 4.350 dollari all’oncia per la consegna immediata e spingendosi oltre i 4.400 dollari per i contratti con scadenza a dicembre trattati sul mercato Comex.
Il “bene rifugio”
Quando il prezzo dell’oro sale in questo modo, significa che gli investitori di tutto il mondo stanno cercando un “rifugio sicuro”.
L’oro è storicamente il bene rifugio per eccellenza. A differenza di valute o azioni, non perde valore con l’inflazione e tende a salire nei momenti di forte incertezza economica, tensioni geopolitiche internazionali o instabilità dei mercati finanziari.
Il segnale che arriva dai mercati indica quindi una forte cautela globale e la ricerca di protezione per i propri capitali.
L’oro supera i 4.350 dollari l’oncia: perché la corsa del metallo prezioso non si ferma?
Il metallo giallo continua la sua corsa e mette a segno un nuovo allungo sui mercati internazionali.
Nella prima mattinata, le quotazioni dell’oro hanno registrato un ulteriore rialzo, portando il valore del lingotto spot a quota 4.350 dollari l’oncia, con un incremento dello 0,20%.
Ancora più tonici i contratti a termine con scadenza a dicembre scambiati sul Comex, che si sono attestati a 4.401 dollari l’oncia.
Un movimento che conferma come il bene rifugio per eccellenza rimanga al centro dei desideri dei grandi investitori e dei risparmiatori di tutto il mondo.
Cosa c’è dietro il boom dell’oro: inflazione, tassi e incertezza
La spinta verso l’alto del prezzo dell’oro non è un evento casuale, ma il risultato di un clima economico globale caratterizzato da forte cautela. Tra i fattori principali che guidano questo trend proprio la caccia ai beni rifugio
Di fronte a tensioni geopolitiche ed economiche, i grandi capitali preferiscono disinvestire da asset più rischiosi per virare su beni fisici che mantengono inalterato il proprio valore nel tempo.
Ma pure la protezione dall’inflazione. L’oro viene da sempre considerato lo scudo perfetto contro la perdita di potere d’acquisto delle monete tradizionali.
Le politiche delle Banche Centrali
Le decisioni sui tassi d’interesse e gli acquisti massicci di riserve auree da parte degli istituti centrali di diversi Paesi continuano a sostenere la domanda globale.
Cosa cambia per risparmiatori e investitori
Il raggiungimento di quota 4.350 dollari l’oncia ha ripercussioni immediate non solo sui mercati finanziari, ma anche nell’economia reale.
Da un lato aumenta il valore dei portafogli di chi possiede già oro fisico o strumenti finanziari collegati al metallo prezioso.
Dall’altro cresce l’interesse dei risparmiatori verso forme di investimento difensive per tutelare i propri patrimoni in una fase di spiccata volatilità dei mercati globali.
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