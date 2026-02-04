Sport

Addio a Nicolas Giani, il mastino della Spal che ha lasciato il segno

Era tra i pochi difensori a vantare una buona percentuale di passaggi riusciti anche nelle fasi di costruzione, un aspetto che lo avvicinava al modello moderno di centrale interprete del gioco da dietro

di Dave Hill Cirio - 4 Febbraio 2026

E’ morto Nicolas Giani, difensore centrale della Spal simbolo di concretezza e temperamento nel calcio italiano, noto per la sua lunga carriera tra Serie A e Serie B.

Classe 1986, nato a Varese e cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Giani ha attraversato anni di calcio intenso, diventando un punto di riferimento nelle retroguardie di diverse squadre, con una carriera caratterizzata da grinta, continuità e un attaccamento sincero ai colori che ha difeso.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione nel mondo del calcio, dove compagni, avversari e tifosi ricordano un professionista serio e un uomo di spogliatoio.

Dalle giovanili all’esordio tra i professionisti

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Giani iniziò ad attirare l’attenzione per un profilo difensivo maturo nonostante la giovane età. Sebbene non abbia esordito in prima squadra con i nerazzurri, il salto tra i professionisti avvenne in Serie B, dove mise in mostra un mix di solidità difensiva e personalità.

La sua somma di esperienza sulle fasce e al centro della difesa gli permise di ritagliarsi un ruolo da protagonista in diverse piazze italiane, conquistando il rispetto di tecnici e tifoserie.

Cavalcata in A e stagioni memorabili

Nicolas Giani ha giocato per club di rilievo come Empoli, Livorno e Novara, contribuendo a stagioni importanti in Serie A con la Spal. La sua presenza in campo era sinonimo di affidabilità: letture di gioco attente, capacità di impostazione dal basso quando richiesto e un senso tattico che lo rese spesso la scelta ideale nei momenti di maggiore pressione per la retroguardia.

Dal 2014 al 2017 la storica cavalcata che portò la Spal in A . Con le maglie della massima serie si distinse per essere un elemento leader nella linea difensiva, in grado di tenere testa alle folate offensive avversarie.

Momenti e curiosità di una carriera intensa

Oltre alla disciplina tattica, Giani si fece notare per alcune curiosità. Era tra i pochi difensori a vantare una buona percentuale di passaggi riusciti anche nelle fasi di costruzione, un aspetto che lo avvicinava al modello moderno di centrale interprete del gioco da dietro.

Era anche apprezzato per la sua professionalità fuori dal campo, spesso presente a iniziative sociali, impegni con scuole calcio giovanili e momenti di dialogo con i tifosi.

La sua eredità nel calcio italiano

Con oltre 300 presenze tra Serie A e Serie B, Giani lascia un segno indelebile in chi ha condiviso spogliatoi, trasferte e battaglie sul prato verde. I compagni lo ricordano come un uomo di squadra pronto a incoraggiare i più giovani e a dare sempre il massimo, mentre gli allenatori sottolineano come la sua disciplina tattica e la sua concentrazione fossero modelli per i reparti arretrati che ha guidato.