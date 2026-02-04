Sport

”Il termometro della Serie A”

Ogni giornata di campionato di Serie A vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 23° Giornata

di Marzio Amoroso - 4 Febbraio 2026

Ogni giornata di campionato di Serie A vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 23° Giornata

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Udinese

La squadra di Gasperini incappa in una battuta d’arresto pesante sul campo dell’Udinese, uscendo sconfitta per 1-0 dal Bluenergy Stadium. Una gara poco brillante per i giallorossi, che faticano a trovare ritmo e idee contro una formazione friulana compatta, aggressiva e ben organizzata. L’Udinese fa valere la propria fisicità e l’intensità nel pressing, mettendo in difficoltà la costruzione dal basso degli ospiti. I bianconeri si rendono pericolosi con Atta, che prova a rompere l’equilibrio con una conclusione insidiosa. La partita si sblocca a inizio ripresa. Su un calcio di punizione dal limite, Ekkelenkamp calcia verso la porta, la traiettoria, deviata da un giocatore giallorosso, cambia completamente direzione e finisce per beffare Svilar, che non può nulla sul pallone che si infila in rete. È l’episodio che decide il match. Sarà l’Udinese assieme al Como ad essere la sorpresa di questa Serie A?

STABILE – Napoli

Dopo settimane difficili segnate dai ko in coppa e campionato, la formazione guidata da Conte rialza la testa e torna a sorridere, conquistando tre punti pesantissimi che la proiettano momentaneamente al terzo posto in classifica di questa complicata Serie A. L’avvio è subito intenso e il pubblico del “Maradona” viene esaltato dal gol di Vergara, che dopo la prima rete europea si ripete anche in campionato. Nel corso del primo tempo arriva anche una brutta notizia per i padroni di casa, Di Lorenzo è costretto a uscire per un problema al ginocchio sinistro. Dopo l’intervallo, il copione non cambia. I padroni di casa spingono ancora e trovano il raddoppio con una giocata di grande qualità firmata da Gutierrez. La reazione degli ospiti è affidata a Solomon, che accorcia le distanze e riapre per qualche minuto il match, ma non basta. La Fiorentina resta terzultima e rischia la permanenza in Serie A.

SCENDE – Bologna

A Bologna non si sorride. I tifosi sono critici dopo una prestazione deludente contro un Milan decimato dalle assenze. La squadra di Allegri parte forte e sblocca il risultato dopo 20 minuti con Loftus-Cheek, abile nello sfruttare l’assist del sempre più leader Rabiot. Nkunku raddoppia dal dischetto. Nella ripresa la musica non cambia: sono sempre i rossoneri a comandare il gioco. Il Bologna cerca di reagire, ma raramente riesce a impensierire la retroguardia del Milan. Rabiot chiude i giochi con un gran diagonale, sfruttando una sconsiderata rimessa laterale di Miranda. La squadra di mister Italiano ci prova con Odgaard dalla distanza, ma Maignan para senza difficoltà. Nel finale, Fullkrug si ritrova la palla del poker, ma Ravaglia è bravo a neutralizzare.