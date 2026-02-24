Attualità

Addio a Robert Carradine, l’attore se ne va a 71 anni

Era diventato famoso per la serie Disney Lizzie McGuire. Da oltre vent'anni combatteva contro un disturbo bipolare.

di Maria Graziosi - 24 Febbraio 2026

Addio a Robert Carradine, l’attore che era diventato famoso per aver interpretato, all’inizio degli anni Duemila, il papà di Hilary Duff nella serie Disney di Lizzie McGuire. Carradine aveva 71 anni, a dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la testata Deadline che ha citato una nota della famiglia. Da oltre vent’anni combatteva con un disturbo bipolare. I parenti e gli amici chiedono rispetto e massima riservatezza “per elaborare il lutto”.

Addio a Robert Carradine

L’annuncio della famiglia è straziante: “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare la morte del nostro amato padre, nonno, zio e fratello Robert Carradine. In un mondo che può sembrare così buio, Bobby è sempre stato un faro di luce per tutti coloro che lo circondavano”. Ma c’è un’eredità da difendere e sostenere: “Siamo addolorati per la perdita di questa splendida anima e vogliamo rendere omaggio alla coraggiosa lotta di Bobby contro la sua battaglia, durata quasi vent’anni, contro il disturbo bipolare. Speriamo che il suo percorso possa illuminare la nostra vita e incoraggiarci ad affrontare lo stigma sulla malattia mentale. In questo momento chiediamo la massima riservatezza per elaborare il lutto”.

Il ricordo di Hilary Duff

L’attrice Hilary Duff, che sul set impersonava la “figlia” di Robert Carradine ha voluto salutare la scomparsa del “collega” di tanti ciak e avventure: “Leggere questa notizia fa male. È davvero difficile affrontare una verità del genere su un vecchio amico. Nella famiglia McGuire c’era così tanto calore, e mi sono sempre sentita amata e protetta dai miei genitori televisivi. Gliene sarò per sempre grata. Sono profondamente triste nel sapere che Bobby stava soffrendo. Il mio cuore è con lui, con la sua famiglia e con tutti coloro che gli hanno voluto bene”.