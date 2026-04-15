Papa Leone è arrivato in Camerun, seconda tappa del viaggio in Africa

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Primo appuntamento incontro con il presidente della Repubblica Biya

di Askanews - 15 Aprile 2026

Yaoundé-Nsimalen, 15 apr. (askanews) – In leggero anticipo sui tempi previsti, l’aereo ITA A330-900neo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato all’aeroporto internazionale di Yaoundé-Nsimalen, in Camerun. Inizia così la seconda tappa del viaggio di Prevost in Africa, dopo la visita in Algeria.

Il Nunzio Apostolico, monsignor José Avelino Bettencourt, e il Capo del Protocollo sono saliti a bordo dell’aereo per salutare il Papa. Il Papa è stato accolto ai piedi della scala anteriore dell’aereo dal primo ministro del Camerun Joseph Dion Ngute, mentre due bambini in abito tradizionale offrivano dei fiori.

Dopo gli Inni, l’Onore alle bandiere, la Guardia d’Onore e la presentazione delle Delegazioni, Prevost si dirigerà in auto al Palazzo Presidenziale (il Palazzo dell’Unità, conosciuto anche come Palazzo Etoudi, residenza ufficiale del Presidente del Camerun, nei quartieri settentrionali della capitale Yaoundé) per la visita di cortesia al Presidente della Repubblica Paul Biya e alla consorte Chantal.