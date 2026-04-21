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Addio banconota da 500 euro: di cosa è indiziata dalla Bce

L'istituto ha accelerato il piano di dismissione: ecco perché comincia dal "taglio" più grosso

di Giorgio Brescia - 21 Aprile 2026

La banconota viola, il taglio da 500 euro, si avvia a diventare ufficialmente un reperto per collezionisti o, nel peggiore dei casi, carta straccia per chi non saprà giustificarne il possesso.

Scompare la banconota da 500 euro

La Banca Centrale Europea ha accelerato il piano di dismissione definitiva del taglio “big”, storicamente nel mirino delle autorità perché considerato lo strumento preferito per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Ma la vera novità del 2026 non è solo la sua scomparsa: è il restyling totale della cartamoneta che rimarrà in circolazione.

Perché la 500 euro fa paura alle banche

Il motivo del “taglio del taglio” è puramente strategico. Una singola mazzetta da 500 euro occupa pochissimo spazio e permette di spostare milioni di euro in una piccola valigetta, sfuggendo ai controlli radar dei flussi finanziari digitali.

La Bce ha deciso che la “Serie Europa” deve evolversi verso tagli più piccoli, monitorabili e dotati di tecnologie anticontraffazione di nuova generazione. Chi detiene ancora i “pezzi da 500” potrà continuare a usarli o cambiarli presso le banche centrali nazionali, ma il cerchio della tracciabilità si sta stringendo.

Il nuovo look dell’euro: identità e natura

Mentre la 500 euro esce di scena, la Bce si prepara a lanciare i nuovi modelli per i tagli da 10, 20, 50, 100 e 200 euro. I temi scelti dai cittadini europei per sostituire i ponti anonimi sono “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”.

L’obiettivo è duplice: rendere le banconote più resistenti all’usura e integrare ologrammi dinamici che cambiano colore, rendendo la riproduzione illegale pressoché impossibile.

Sicurezza o controllo sociale?

Il dubbio che agita gli analisti economici è profondo: eliminare i tagli grandi è davvero una lotta al crimine o è il primo passo verso l’eliminazione totale del contante a favore dell’euro digitale? Se da un lato la trasparenza aumenta, dall’altro si pone un tema di libertà finanziaria.

In un mondo senza “viola”, ogni transazione di rilievo sarà inevitabilmente tracciata dai sistemi centralizzati. La sfida per la Bce nel 2026 sarà convincere i cittadini che questa non è un’operazione di controllo, ma di modernizzazione necessaria.